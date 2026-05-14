"새로운 대전 만들 것"…허태정, 이장우에 정면승부 선언

AI 핵심 요약beta
- 허태정 더불어민주당 대전시장 후보가 14일 후보 등록을 마치고 본격 선거전에 돌입했다
- 허 후보는 민생회복·시민주권·내란청산 등 3가지를 핵심 목표로 내걸고 압도적 승리를 다짐했다
- 허 후보 캠프와 대전시당은 현장 중심 선거운동과 미래비전 발표 행사로 지지 확산에 나선다
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[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 허태정 더불어민주당 대전시장 후보가 14일 대전시선거관리위원회에서 제9회 전국동시지방선거 후보 등록을 마치고 본격적인 선거전에 돌입했다. 허태정 후보는 "압도적 승리를 통해 막무가내식 불통 시정을 끝내겠다"며 이장우 후보에 대한 정면 승부를 선언했다.
허 후보는 이날 후보 등록 직후 "많은 시민께서 공감과 적극적인 지지 의사를 보내주고 있다"며 "시민이 주인인 대전을 반드시 만들겠다"고 밝혔다.
그는 이번 선거의 핵심 목표로 ▲민생회복 ▲시민주권 ▲내란청산 등 3가지를 제시했다.
허태정 후보는 "압도적 승리를 통해 시민의 뜻이 시정에 제대로 반영되는 대전을 만들겠다"며 "시민과 함께 새로운 대전을 만들어가겠다"고 강조했다.
허 후보 캠프는 앞으로 대전 전역을 돌며 시민들과 접점을 넓히는 현장 중심 선거운동에 나선다는 계획이다.
한편 더불어민주당 대전시당은 이날 오후 대전시당 대회의실에서 '대전미래비전 발표 및 정책자료집 전달식'을 개최한다. 행사에는 허태정 시장 후보를 비롯해 5개 구청장 후보와 시당위원장, 국회의원 등이 참석할 예정이며 후보별 주요 공약과 대전 미래 비전을 소개하는 시간이 마련된다.
gyun507@newspim.com