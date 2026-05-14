빈 호텔이 청년 주거공간으로…윤호중 장관, 사회연대경제 기반 주거모델 현장 방문

AI 핵심 요약beta
- 윤호중 행안부 장관이 14일 서울 안암생활 방문했다.
- 빈 관광호텔을 청년 주거공간으로 재생한 모델 점검했다.
- 사회연대경제 주거 혁신 지원 확대 필요성 강조했다.
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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 빈 관광호텔을 청년 주거공간으로 재생한 사회연대경제 기반 주거 모델이 새로운 청년 주거복지 대안으로 주목받고 있다.
행정안전부는 윤호중 장관이 14일 서울 성북구에 위치한 청년 주거공간 '안암생활'을 방문해 사회연대경제 기반 주거 모델 운영 현황을 점검하고 현장 의견을 청취했다고 밝혔다.
이번 방문은 사회연대경제 조직이 주거 안정과 공동체 회복에 기여하는 사례를 직접 확인하고, 현장의 목소리를 정책에 반영하기 위해 마련됐다.
안암생활은 과거 비어 있던 관광호텔을 사회연대경제 기업 '아이부키'가 한국토지주택공사(LH) 특화 매입임대 공모사업을 통해 청년 주거공간으로 재생한 사례다.
이곳은 주변 시세의 절반 수준 임대료로 공급돼 청년들의 주거비 부담을 낮추는 한편, 공유주방과 코워킹스페이스, 옥상 바비큐장 등 다양한 커뮤니티 공간을 조성해 공동체형 주거 모델을 구현하고 있다.
윤 장관은 현장 점검 후 입주 청년과 운영 관계자 등과 간담회를 열고 사회연대경제 기반 주거 모델 운영 과정에서의 애로사항과 정책 지원 필요 사항 등을 논의했다.
간담회에서는 공공지원 민간임대 방식의 공동체 주거 모델인 '위스테이별내' 사례도 함께 소개됐다. 참석자들은 사회연대경제 기반 주거 모델의 지속가능성과 제도적 지원 확대 필요성에 대해 의견을 나눴다.
윤호중 장관은 "청년이 주거 부담을 내려놓고 이웃 청년과함께 성장할 수 있는 기반을 마련해주는 것이야말로 사회연대경제가 지향하는 주거 혁신의 모델"이라며 "사회연대경제기본법이 조속히 제정되어 사회연대경제 활성화를위한 범정부적인 지원과 제도개선이 이루어져, 보다 많은 국민들이 주거, 일자리, 생활 인프라 등을 아우르는 변화를 국민들이 누릴 수 있기를 기대한다"고 말했다.
abc123@newspim.com