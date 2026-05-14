고유가 피해지원금 2차 접수 18일 시작…행안부 현장 혼선 최소화

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김민재 차관, 공주 주민센터 방문해 준비상황 점검

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 정부가 오는 18일부터 국민 70%를 대상으로 고유가 피해지원금 2차 신청 접수를 시작하는 가운데, 행정안전부가 지방정부와 함께 지급 준비 상황 점검에 나섰다.

행정안전부는 14일 김민재 차관이 충남 공주시 옥룡동 주민센터를 방문해 고유가 피해지원금 2차 지급 준비 상황을 점검하고 현장 의견을 청취했다고 밝혔다.

이번 점검은 2차 지급 개시를 앞두고 주민센터 현장 대응 체계를 사전에 점검하고 신청 과정에서 발생할 수 있는 혼선과 불편을 최소화하기 위해 마련됐다.

행정안전부 로고. [사진=행정안전부]

김 차관은 주민센터 내 신청 창구 운영 상황과 대기 공간 확보 현황 등을 점검하고 현장 담당 공무원들을 격려했다.

특히 이번 2차 지급은 1차 지급 대상자 중 미신청자를 포함한 국민 70%를 대상으로 하는 만큼 신청 인원이 크게 늘어날 것으로 예상되는 상황이다.

행안부는 선불카드 등 오프라인 지급 수단 물량 확보 여부를 확인하는 한편, 온라인 신청이 어려운 고령층 방문자가 많을 것으로 보고 충분한 실내 대기 공간과 안내 인력을 확보해 줄 것을 지방정부에 요청했다.

또 1차 지급 대상자 중 아직 신청하지 못한 국민도 2차 지급 기간 동안 신청할 수 있다는 점을 적극 홍보하고, 거동이 불편한 주민 등을 위한 '찾아가는 신청' 서비스도 확대 운영해 사각지대를 최소화할 방침이다.

고유가 피해지원금 2차 신청은 오는 18일 오전 9시부터 온·오프라인을 통해 동시에 시작된다.

신청 첫 주에는 시스템 과부하와 창구 혼잡을 막기 위해 출생연도 끝자리를 기준으로 한 요일제가 적용된다. 18일은 출생연도 끝자리 1·6, 19일은 2·7, 20일은 3·8, 21일은 4·9, 22일은 5·0 대상자가 신청할 수 있으며, 23일부터는 요일제가 해제된다.

김민재 행정안전부 차관은 "이번 2차 지급은 대상 인원이 확대되는 만큼 국민 한 분 한 분이 불편함 없이 신청하고 지급받을 수 있도록 세밀한 사전 준비가 필요하다"라며 "현안 업무와 맞물려 현장의 업무 부담이 큰 상황이지만, 국민께서 혼선 없이 신속히 지급받으실 수 있도록 행안부와 지방정부가 더욱 긴밀히 협력하여 만전을 기하겠다"고 말했다.

abc123@newspim.com