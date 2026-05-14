전주 비보이그랑프리 23일 개최...세계 '브레이킹' 댄서들 전주 집결

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- 전주시가 23일 전북대 삼성문화회관서 제19회 전주비보이그랑프리를 연다고 14일 밝혔다.
- 국내 최장수 브레이킹 배틀인 이 대회에는 세계적 댄서와 유스 세대가 대거 참가해 세대교체와 국제대회 위상을 높이고 있다.
- 전주시는 무료 관람으로 진행되는 이번 대회를 세계 브레이킹 문화교류 플랫폼으로 육성할 계획이다.
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특별공연·체험행사 결합된 스트릿문화 축제 운영
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 전주시가 오는 23일 전북대학교 삼성문화회관에서 국내외 브레이킹 댄서들이 참여하는 '제19회 전주비보이그랑프리'를 개최한다고 14일 밝혔다.
전주비보이그랑프리는 전주 대표 비보이팀 라스트포원이 지난 2005년 독일 '배틀 오브 더 이어(Battle of the Year)' 세계대회 우승을 계기로 지난 2007년 시작된 국내 최장수 브레이킹 배틀 대회다. 올해 총상금은 1800만원 규모로 우승팀에는 1000만원이 수여된다.
특히 최근 일본과 중국, 대만 등 세계 무대에서 활동하는 유명 브레이킹 댄서들의 자발적 참가가 이어지면서 국제 대회로서 위상을 높이고 있다. 지난 제17회 대회에서는 일본팀 '바디카니발'이 우승을 차지한 바 있다.
참가층 변화도 눈길을 끌고 있다. 중견 댄서 중심이던 기존 흐름에서 벗어나 최근에는 실력 있는 유스 세대 참가가 크게 늘면서 브레이킹 씬의 세대교체가 본격화되고 있다는 평가다.
올해 심사위원으로는 국가대표 비걸 전지예를 비롯해 황정우, 이병준, 김연수, 박진형 등이 참여한다.
행사 진행은 MC JERRY(김근서)와 DU LOCK(정상현)이 맡고 DJ WRECKX(최재화), ZESTY(임석용)가 현장 분위기를 이끈다.
오프닝에서는 심사위원 쇼케이스가 진행되며, 스트릿댄스팀 '한야(HANYA)'와 청소년 왁킹댄스팀 '쏘왓(SO WHAT)'의 특별공연도 펼쳐진다.
행사 당일 오후 1시부터는 삼성문화회관 일원에서 티셔츠 제작 체험인 'SELF DTF ZONE'과 스트릿 브랜드 'INTO THE DEEP' 팝업스토어 등 시민 참여형 부대행사도 운영된다.
전주시는 전주비보이그랑프리를 세계 브레이킹 댄서들이 찾는 국제 문화교류 플랫폼으로 육성해 나간다는 계획이다.
전주시 관계자는 "전주비보이그랑프리는 19년간 이어져 온 전주의 대표 문화콘텐츠"라며 "참가자와 관객 모두가 즐길 수 있는 대회가 되도록 준비에 최선을 다하겠다"고 말했다.
한편 이번 대회는 무료 관람으로 진행되며 입장권은 행사 당일 오후 1시부터 현장에서 선착순 배부된다.
lbs0964@newspim.com