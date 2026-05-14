[6·3 지선 주자] 정근식, 서울시교육감 본후보 등록…"민주진보 진영 힘 합쳐야"

AI 핵심 요약beta
- 정근식 서울시교육감 후보가 14일 선관위에 본선 후보 등록을 했다
- 정 후보는 민주진보 진영 내부 갈등을 언급하며 본선에서 진영 결집의 필요성을 강조했다
- 정 후보는 전직 교육감 7인의 지지를 언급하며 혁신교육 계승과 서울교육 미래 책임을 약속했다
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전직 교육감 지지 언급…"혁신교육 역사 잇겠다"
[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 정근식 서울시교육감 후보가 서울시선거관리위원회에 본선 후보자 등록을 마치고 본격적인 선거 행보에 나선다.
정 후보는 14일 오전 서울 종로구 서울시선거관리위원회를 찾아 후보자 등록 서류를 제출했다.
정 후보는 후보 등록 직후 서울시선관위 앞에서 민주진보 진영 단일화 과정에서 불거진 갈등을 언급하며 본선 국면에서는 진영 결집이 필요하다고 강조했다.
그는 "민주진보 진영의 단일화 과정이 쉽지 않았지만, 그 모든 시간이 서울교육을 더 단단하게 만들기 위한 과정이었다고 믿는다"며 "이제 경선은 끝났고 우리 앞에 남은 것은 민주진보 진영이 모두 힘을 합쳐 서울교육을 지키고 더 앞으로 나아가게 만드는 일"이라고 밝혔다.
정 후보는 곽노현·조희연 전 서울시교육감 등 전직 교육감 7인의 지지도 언급했다.
정 후보는 "혁신교육의 씨앗을 뿌린 선배들의 헌신, 학교 민주주의를 지켜온 현장의 노력, 학생 한 사람 한 사람의 가능성을 믿어온 서울교육의 자랑스러운 역사를 반드시 이어가겠다"며 "학교 현장의 작은 목소리까지 놓치지 않고, 생각이 다른 사람도 품으며 흔들리지 않는 교육철학과 검증된 실천의 힘으로 서울교육의 미래를 책임 있게 준비하겠다"고 강조했다.
jane94@newspim.com