종합특검, 감사원 압수수색…'尹 관저 이전 감사' 위법 의혹 본격 수사

AI 핵심 요약beta
- 2차 종합특검이 14일 윤석열 전 대통령 집무실·관저 이전 감사 관련 감사원 강제수사에 착수했다
- 감사원과 주거지 3곳 등 4개소를 압수수색해 2022~2024년 감사 과정 위법 여부를 수사 중이다
- 감사 범위·결과 축소 의혹과 예산 미확보 공사, 무자격 업체 하도급 등 기존 감사의 적정성이 쟁점이다
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2022~2024년 감사 과정 위법 여부 확인
감사원, 지난해 관저 공사 법규 위반 지적
[과천=뉴스핌] 김영은 기자 = 2차 종합특별검사팀(종합특검)이 윤석열 전 대통령의 대통령 집무실 및 관저 이전 의혹과 관련해 감사원에 대한 강제수사에 나섰다.
종합특검은 14일 공지를 통해 "대통령 집무실 및 관저 이전 사안에 대한 감사원의 감사 과정에서 2022년부터 2024년까지 위법행위가 있었는지 여부를 수사 중"이라고 밝혔다.
이어 "수사에 필요한 자료를 확보하기 위해 이날 오전 9시경부터 감사원 등 총 4개소에 대한 압수수색 영장을 집행하고 있다"고 했다. 압수수색 대상은 감사원과 주거지 3곳 등이다.
이번 압수수색은 감사원이 지난 정부의 대통령 집무실 및 관저 이전 의혹을 감사하는 과정에서 감사 범위나 감사 결과를 부당하게 축소했는지 등을 확인하기 위한 차원으로 보인다.
감사원은 지난 2024년 9월 관저 이전 의혹에 대한 감사 결과를 약 1년 8개월 만에 공개한 바 있다.
당시 감사에서 대통령비서실이 예산이 확보되지 않은 상태에서 공사에 착수했고, 다수의 무자격·미등록 업체가 하도급을 맡은 사실 등이 드러났다.
다만 감사원은 비서실에 "추후 유사 사업 추진 시 공사 참여 업체의 자격 여부를 철저히 확인하라"며 '주의'를 요구하는 데 그쳤다.
종합특검은 이 같은 감사 과정에서 위법 행위가 있었는지를 들여다보는 것으로 전해진다.
yek105@newspim.com