하나증권·위벤처스, '생산적 금융 협력' MOU 체결

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 하나증권은 벤처캐피탈 위벤처스와 '생산적 금융 협력 업무협약(MOU)'을 체결했다고 14일 밝혔다.
이번 협약에 따라 양측은 유망 벤처·스타트업 공동 발굴, 투자 확대, 성장 단계별 금융 지원 체계 구축, 공동 운용 펀드 결성 및 투자 협력을 추진한다. 구체적으로는 초기 투자부터 후속 투자, 자금 조달, IPO 및 M&A 자문까지 이어지는 종합 금융 지원 체계를 구축할 계획이다.
위벤처스는 2019년 설립된 벤처캐피탈로 AI·딥테크 분야 벤처기업 발굴·투자·육성에 특화돼 있다. 2025년 말 기준 운용자산(AUM)은 약 6500억원 규모다.
정영균 하나증권 IB그룹장은 "위벤처스와의 협력을 통해 단순 투자 지원을 넘어 혁신기업의 성장 전 과정을 함께하는 금융 파트너 역할을 수행하겠다"고 밝혔다.
하태훈 위벤처스 대표는 "공동 펀드 조성과 전략적 협력을 통해 생산적 금융 활성화와 국내 벤처 생태계 발전에 기여할 것"이라고 말했다.
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