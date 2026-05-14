송언석 "대장동 비리 모델, 철새처럼 성남에서 인천으로 넘어오면 안돼"

AI 핵심 요약beta
- 송언석 위원장은 14일 박찬대 후보를 비판했다
- 박 후보의 대장동 벤치마킹 발언을 문제 삼았다
- 대장동 비리 모델 확산 시도라며 공세를 폈다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 송언석 국민의힘 공동선대위원장은 14일 박찬대 더불어민주당 인천시장 후보가 이재명 대통령의 대장동 개발 사업을 벤치마킹하겠다고 밝힌 데 대해 "성남에서 인천으로 조류 인플루엔자를 옮겨오는 철새는 이재명 대통령과 김남준 후보만으로 족하다"고 비판했다.
앞서 박 후보는 지역 현안 해결에 있어 이 대통령의 대장동 개발 사업을 벤치마킹하겠다는 입장을 밝힌 바 있다.
송 위원장은 이날 자신의 페이스북을 통해 "대장동 비리 모델마저 철새처럼 성남에서 인천으로 넘어오면 안 된다"며 "세상에 배울게 없어서 단군 이래 최악의 비리인 이재명 성남시장의 대장동 개발 사업을 배운단 말이냐"고 직격했다.
이어 "차라리 우리 유정복 후보의 1000원 정책 시리즈를 배우길 권한다"고 덧붙였다.
그러면서 "박찬대 후보의 발언은 더불어민주당 후보자들이 내세우는 '이재명 대통령 마케팅'의 민낯을 보여준다"며 "대통령의 힘으로 지역현안을 해결할 것처럼 큰소리 치지만, 그 실상은 대장동, 백현동, 위례신도시에서 벌어진 온갖 기이한 '이재명표 개발비리 모델'을 전국적으로 확산시키겠다는 것"이라고 지적했다.
oneway@newspim.com