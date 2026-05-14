'TIGER 반도체TOP10레버리지', 개인 순매수 4241억 집계

AI 핵심 요약beta
- 미래에셋 TIGER 반도체TOP10레버리지 ETF가 개인 순매수 1위했다.
- 연초 이후 4241억원 순매수, 순자산은 10배 늘었다.
- 에이전트 AI 확산에 메모리 반도체 수요가 늘었다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 미래에셋자산운용의 'TIGER 반도체TOP10레버리지 ETF'가 연초 이후 국내 주식형 테마 레버리지 ETF 가운데 개인 순매수 1위를 기록했다.
14일 한국거래소에 따르면 지난 13일 기준 TIGER 반도체TOP10레버리지 ETF의 연초 이후 개인 순매수 금액은 4241억원으로 집계됐다. 같은 기간 순자산총액은 연초 2613억원에서 2조5000억원 수준으로 약 10배 늘었다. 연초 이후 수익률은 404.8%다.
이 상장지수펀드(ETF)는 삼성전자·SK하이닉스 등 국내 반도체 핵심 기업으로 구성된 FnGuide 반도체TOP10 지수의 일간 수익률을 2배로 추종하는 상품이다. 동일 기초지수를 추종하는 일반형 'TIGER 반도체TOP10 ETF' 역시 연초 이후 개인 순매수 2조3294억원으로 국내 주식형 테마 ETF 가운데 1위를 기록 중이다.
반도체 ETF에 대한 투자 수요가 확대된 배경으로는 에이전트 AI(Agentic AI) 확산이 꼽힌다. AI가 추론·행동·수정을 반복하는 에이전트 방식으로 진화하면서 분당 토큰 처리량이 늘고, 메모리 반도체 수요도 함께 증가하고 있다는 분석이다.
정의현 미래에셋자산운용 ETF운용본부 본부장은 "에이전틱 AI의 확산으로 메모리 반도체 수요는 단기 사이클이 아닌 구조적 성장 국면에 진입했다"고 밝혔다.
dconnect@newspim.com