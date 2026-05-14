LG U+, 유튜브 팬페스트서 AI 체험형 팝업 부스 운영

AI 핵심 요약beta
- LG유플러스가 15일부터 유튜브 팬페스트 부스를 연다.
- 성수동서 AI 편지 체험형 팝업을 운영한다.
- 16일 크리에이터스 데이도 함께 진행한다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= LG유플러스가 구글·유튜브와 협업해 '2026 YouTube FanFest'에서 인공지능(AI) 체험형 팝업 부스를 운영한다.
LG유플러스는 15~17일 서울 성동구 성수동 에스팩토리 D동에서 열리는 행사에 'Simply. U+ 마음우체국'이라는 이름의 부스를 선보인다.
부스는 편지와 AI 기술을 결합한 소통 경험을 제공한다. 관람객이 키오스크를 통해 대상과 메시지를 입력하면 AI가 내용을 정리해 편지 형태로 출력해준다. 디지털 메시지 대신 실제 편지를 작성하고 전달하는 과정을 경험하도록 구성했다.
부스는 상황 기반 미션에 따라 4개 존으로 나뉜다. 관람객은 미니게임을 통해 우표를 획득한 뒤 작성한 편지를 크리에이터 우편함에 넣거나 직접 전달하거나 LG유플러스가 실제 발송하는 방식 중 하나를 선택할 수 있다.
특별미션 존에서는 LG유플러스의 AI 에이전트 '익시오(ixi-O)'를 직접 체험할 수 있다.
LG유플러스는 기술이나 기능을 전면에 내세우기보다 고객의 감정과 관계에 집중하는 것을 특징으로 한다. 모바일 메시지와 SNS 중심의 소통에 익숙한 젊은 세대가 마음을 쉽고 부담 없이 표현할 수 있는 경험을 제공하려는 취지다.
장준영 LG유플러스 마케팅그룹장은 "유튜브 팬페스트는 젊은 세대가 감정과 관심사를 자유롭게 표현하는 공간"이라며 "기술을 앞세우기보다 연결의 경험 자체로 고객의 일상에 공감하고 브랜드 가치를 전달해 나가겠다"고 말했다.
한편 LG유플러스는 16일 같은 장소에서 크리에이터와 대학생 서포터즈 약 180명이 참석하는 '2026 U+ 크리에이터스 데이'를 진행한다. 메가 크리에이터 토크세션과 구글·유튜브 트렌드 특강 등 교류 프로그램을 운영할 예정이다.
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