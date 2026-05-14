경기도 '2025년 경기 재도전학교' 수료생 44.5% 취·창업 성공

취·창업에 실패를 경험한 도민들에 현실적인 재도전 계획을 세울 수 있도록 지원

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = # A씨(50대)는 돈가스 매장을 10년간 운영하며 공장까지 세울 정도로 크게 일구었지만 코로나19로 사업을 폐업하며 상실감에 빠졌었다. 그러나 A씨는 경기 재도전학교의 맞춤형 상담과 재교육을 통해 양주시에 흑염소 식당을 창업하며 제2의 인생을 시작했다. 깊은 상실감에 빠져있던 A씨의 마음을 돌린 결정적 계기는 경기재도전학교 프로그램 가운데 하나인 '자기 계발' 워크숍이었다. A씨는 자신에게 쓰는 편지를 통해 실패를 객관적으로 복기하며 "재취업이 아닌 내 가게로 다시 일어서겠다"는 강력한 재창업 의지를 다지게 됐다. 재도전학교에서 만난 동료들과 실패 경험을 가감 없이 공유하는 과정은 마음의 상처를 치유하는 실질적인 출발점이 됐다. 이때 맺은 인연은 지금까지도 서로의 버팀목이 되고 있다.

경기도는 2025년 '경기 재도전학교' 수료생의 44.5%가 교육 수료 후 평균 8개월 만에 취업 또는 창업에 성공했다고 14일 밝혔다.

경기 재도전학교 ′2026년 제1기 수료식′. [사진=경기도]

도에 따르면 '경기 재도전학교'는 취업이나 창업에 실패를 경험한 도민에게 심리 치유, 실패 원인 분석, 전문가 코칭 등 평생교육을 통해 자신감 회복과 현실적인 재도전 계획을 세울 수 있도록 경기도가 지원하는 프로그램이다.

19세 이상 도민 중 취·창업 재도전 희망자를 대상으로 4박 5일 동안 합숙교육을 받게 된다. 지난해 5월, 6월, 8월, 9월 총 4기 200명의 도민이 참여한 '경기 재도전학교'는 평균 경쟁률 6.3 대 1을 기록하는 등 도민들의 많은 관심을 받았다.

경기도가 이들 200명 수료생의 취·창업 현황을 2026년 4월 말 기준으로 조사한 결과, 취업을 희망한 수료생 118명 가운데 80명(67.8%), 창업을 희망한 수료생 82명 가운데 9명(11.0%)이 재도전에 성공해 활동 중인 것으로 나타났다.

경기 재도전학교는 힐링 프로그램으로 시작해 본인의 실패 원인을 분석하고 이를 자산화할 수 있는 심리 회복, 향후 진로에 대한 맞춤형 전문가 코칭 등 재도전 용기를 부여할 수 있는 실질적인 프로그램으로 구성돼 있다. 학교 수료 후에는 '경기도일자리재단-경기도시장상권진흥원-경기신용보증재단'과 연계해 '상담-컨설팅-자금 지원'으로 이어지는 맞춤형 지원까지 받아 취업이나 창업에 도전할 수 있다.

사례로 소개한 A씨 외에도 금융기관에서 높은 연봉을 받다 경기 침체로 인한 급작스러운 권고사직을 경험한 B씨(30대)는 경기 재도전학교에서 지원하는 창업 전문가와의 1대 1 맞춤형 컨설팅을 통해 막연했던 아이디어를 구체화했다. 이어 경기도시장상권진흥원과 연계된 IP(지적재산권) 관련 지원 프로그램을 통해 캐릭터 관련 사업에 도전했다.

창업 이후 B씨는 경기신용보증재단에서 경기 재도전학교 수료생을 대상으로 특별 지원하는 소상공인 창업자금 지원 혜택을 받아 사업 초기 자금 문제를 해결했다.

경기 재도전학교를 통해 자신의 역량을 재발견하고 취업한 사례도 있다. C씨(30대)는 대기업 소프트웨어 개발자 출신으로 안정적인 커리어를 가지고 있었지만 더 큰 꿈을 위해 이를 포기하고 헬스케어 로봇 스타트업을 창업했던 첫 창업의 실패로 방황하던 중 경기 재도전학교를 찾았다. C씨는 경기 재도전학교에서 제공한 강점 진단 프로그램과 실패 원인 분석 과정 그리고 명사들의 특강을 통해 실패가 좌절이 아닌 '값진 자산'임을 깨닫게 됐다. 그는 본인의 미래를 그리는 퓨처맵핑(Future Mapping) 과정을 통해 최적화된 진로 경로를 재설계한 결과 지금은 웨어러블 로봇 회사에서 핵심 인재로 활약하고 있다.

경기 재도전학교 로고. [사진=경기도]

교육을 통해 재창업에 성공한 A씨(50대)는 취·창업 실패로 상처입은 도민들에게 "꼭 한번 가보셨으면 좋겠다, 실패했다고 해서 끝난 것이 아니라는 것을 경기 재도전학교에서는 몸으로 느낄 수 있다"며 "혼자 고민할 때는 보이지 않던 길이 이곳에서는 보인다"라고 말하며 경기 재도전학교의 실패 경험의 공유 효과가 많은 도움이 되었다고 말했다.

김재훈 경기도 미래평생교육국장은 "실패 경험은 가까운 사람에게도 말하기 꺼려지는 이야기다. 하지만 실패의 경험을 나누는 것이 서로를 치유하고 있는 것이라는 것을 알게 된다"면서 "경기도는 경기도민에게 다시 일어날 수 있는 현실적이고 효과적인 교육을 제공하기 위하여 항상 고민하고 있다"고 말했다.

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