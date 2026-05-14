CJ올리브네트웍스, 오리온 차세대 품질관리시스템 구축

AI 핵심 요약beta
- CJ올리브네트웍스가 14일 오리온 차세대 품질관리시스템 구축 사업을 수주했다
- 새 시스템은 SPC 기반으로 공정 패턴을 분석해 품질 이상을 사전 감지하고 리포트로 업무 효율성을 높인다
- ERP·그룹웨어 연동과 다국어·확장성 확보로 글로벌 품질 데이터 통합 관리 체계를 구축한다
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[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = CJ올리브네트웍스가 오리온의 차세대 품질관리시스템 구축 사업을 수주했다.
오리온은 기존 품질관리 체계를 개선하고 데이터 기반의 지능형 시스템을 도입해 글로벌 비즈니스 확대의 기반을 마련하기 위해 이번 사업을 추진한다.
CJ올리브네트웍스는 식음료, 뷰티, 바이오·제약 등 스마트 제조 산업에 축적한 경험을 바탕으로 오리온의 설비와 공정 데이터를 실시간 모니터링하고 분석해 품질 이상을 사전에 감지하는 데 중점을 둔다.
새로 구축되는 시스템은 통계적 공정관리(SPC) 기반으로 설계된다. 기존 기준값 초과 여부만 감지하던 방식에서 벗어나 데이터 패턴까지 분석해 오류를 미리 파악할 수 있다. 맞춤형 리포트 기능으로 업무 효율성도 높인다.
시스템은 직관적인 사용자 인터페이스를 적용하고 ERP, 그룹웨어 등과 연동해 품질 데이터를 통합 관리한다. 다국어 기능과 확장성을 고려해 글로벌 환경에 대응할 수 있도록 설계했다.
CJ올리브네트웍스는 식품·리테일 산업에서 200여 명의 전문 인력을 바탕으로 제조 자동화 전환(AX) 사업을 수행해왔다.
yuniya@newspim.com