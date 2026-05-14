우버, 국내 첫 '우버 멤버 데이' 개최…택시비 최대 50% 할인

AI 핵심 요약beta
- 우버가 15일부터 24일까지 우버 원 회원 대상 멤버 데이를 연다.
- 택시 최대 50%, 프리미엄 차량 최대 20% 할인 혜택을 준다.
- 홍대역 등서 공연·이벤트를 열고 자전거 체험도 제공한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 우버가 5월 15일부터 24일까지 멤버십 서비스 '우버 원' 회원을 대상으로 대규모 프로모션 '멤버 데이'를 진행한다.
멤버 데이 기간 우버 원 회원은 택시 이용 시 최대 50%(최대 7000원)의 할인을 2회 받을 수 있다. 프로모션 코드 '우버가반했어'를 등록하면 된다. 프리미엄 차량 서비스(블랙, 프리미어밴) 이용 시에는 최대 20%(최대 5000원)의 할인이 2회 제공되며, 프로모션 코드는 '우버프리미엄이십퍼'다.
우버는 이번 행사를 기념해 자전거 라이브 밴드 '동미자전거음악단'과 협업한다. 홍대역·성수·광화문·여의도 등 서울 주요 거점에서 라이브 공연과 현장 이벤트를 진행하는 '혜택 유랑단'을 운영한다. 일정은 15일 홍대역, 16일 성수, 17일 광화문, 19일 여의도 순이다. 우버 앱으로 사전 예약한 승객에게는 자전거 탑승 체험 기회도 제공한다.
우버 원은 지난해 9월 국내에 출시된 구독형 멤버십 서비스다. 회원은 택시 이용 요금의 최대 10%를 크레딧으로 적립받아 다음 승차 시 사용할 수 있다. 평점 높은 기사 우선 배차 서비스도 이용할 수 있다. 국내외에서 처음 가입하는 회원에게는 1개월 무료 이용 혜택이 제공된다.
우버는 4월 글로벌 행사 '고겟'에서 '우버 원 인터내셔널'을 발표했다. 이 서비스를 통해 회원들은 향후 해외에서 우버 이용 시 크레딧을 적립할 수 있으며, 해외에서 적립한 크레딧을 한국에서도 사용할 수 있다.
yuniya@newspim.com