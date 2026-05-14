LG, 알파세대 영재부터 석·박사까지…미래 인재 확보 총력

AI 핵심 요약beta
- LG전자는 14일 마곡에서 'LG 테크 콘퍼런스 2026'을 열어 미래 이공계 인재를 초청했다.
- 행사에는 알파세대 영재·과학고 학생과 9개국 외국인 석·박사 유학생 등 초청 대상을 대폭 확대했다.
- LG는 '원 LG' 기술 생태계 아래 AI·로봇·전지 등 계열사 협업 기술과 체험 전시를 통해 글로벌 인재 확보에 나섰다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
피지컬 AI부터 차세대 배터리까지 기술 체험
[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = LG가 알파세대 과학 영재부터 국내외 석·박사 인재까지 아우르는 '원 LG(One LG)' 기술 생태계를 구축하며 미래 기술 인재 확보에 총력을 기울이고 있다.
LG전자는 14일 서울 마곡 LG사이언스파크에서 이공계 인재 초청 행사인 'LG 테크 콘퍼런스 2026'을 개최했다고 밝혔다. 2012년 시작된 이 행사는 LG의 연구개발 심장부에서 우수 인재들에게 기술 혁신과 미래 비전을 공유하는 자리로, 올해는 기존 국내 석·박사 외에 영재·과학고 학생 100명과 외국인 유학생까지 초청 대상을 대폭 확대했다.
이날 행사에는 권봉석 ㈜LG 최고운영책임자(COO) 부회장과 정수헌 LG사이언스파크 대표를 비롯해 LG 9개 계열사의 최고 경영진 및 기술 리더 등 71명이 참석했다.
권봉석 부회장은 오프닝 스피치에서 "LG는 고객가치 창출의 원천인 우리의 구성원을 가장 중요한 자산으로 여기고 있다"며 "인재 여러분이 LG라는 무대에서 꿈과 열정을 마음껏 펼치시면 여러분의 기술이 세상과 만나는 데 LG가 가장 든든한 조력자가 되겠다"고 강조했다.
LG는 올해 2010년 이후 태어난 '알파세대' 영재·과학고 학생 초청 규모를 지난해 대비 4배 가까이 늘렸다. 이들을 위해 서울과학고 출신인 이홍락 LG AI연구원 공동 연구원장(CSAI)이 토크 콘서트 연사로 나서 미래 과학자들을 격려했다. 또한 중국, 러시아, 베트남 등 9개국 출신 국내 재학 외국인 석·박사 유학생들을 처음으로 초대하며 글로벌 인재 네트워크 강화에도 나섰다.
행사에서는 계열사 간 기술 협업을 강조한 '원 LG' 기술 생태계가 집중 조명됐다. 9개 강연장에서 진행된 '테크 세션'에서는 인공지능(AI), 로봇, 모빌리티, 전지 등 분야별 연구 성과가 공유됐다. 특히 올해 신설된 '원 LG' 세션은 버티컬 팜, AI 화장품 소재 연구, AI 데이터센터(AIDC) 전략 등 계열사 경계를 넘나드는 협업 시너지를 강조해 참석자들의 주목을 받았다. 아울러 전시존에서는 피지컬 AI 솔루션과 차세대 배터리 등을 직접 체험할 수 있는 기회도 제공됐다.
한편, 알파세대는 단순한 디지털 네이티브를 넘어 생성형 AI와 초거대 AI 모델을 활용한 'AI 리터러시(AI 활용 능력)'가 내재화된 첫 세대로 평가받는다.
aykim@newspim.com