NH농협금융 리스크 관리부문, 남양주 배 재배 농가 일손돕기

AI 핵심 요약beta
- NH농협금융은 13일 남양주시 배 농가서 일손돕기를 했다
- 리스크관리부문 임직원 40여명이 적과 작업과 환경 정리를 했다
- 양재영 부사장은 농가 지원과 상생 협력 현장 활동을 지속하겠다고 말했다
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[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = NH농협금융은 지난 13일, 양재영 리스크관리부문 부사장과 함께 NH농협금융지주 및 계열사 리스크관리부문 임직원 40여명이 남양주시 와부읍의 배 재배 농가에서 적과 일손돕기 및 주변 환경 정리 작업을 진행했다고 14일 밝혔다.
양재영 부사장은 "고령화와 농자재 가격 상승으로 어려움에 처한 농가를 도울 수 있어 의미가 깊다"며 "앞으로도 NH농협금융 리스크관리부문은 농업인 및 지역사회와의 상생협력을 위한 현장 지원 활동을 지속할 것"이라고 밝혔다.
NH농협금융은 농심천심(農心天心) 운동과 연계해 농업과 농촌 지원에 집중하고 있으며, 은행, 보험, 증권 등 금융 계열사와 협력해 농번기 일손돕기, 농산물 소비 촉진, 농촌환경 개선 활동을 통해 농업인을 위한 사회공헌 활동에 최선을 다하고 있다.
dedanhi@newspim.com