신한자산운용 'SOL AI반도체TOP2플러스', 순자산 2조 돌파

AI 핵심 요약beta
- 신한자산운용 SOL AI반도체TOP2플러스 ETF가 순자산 2조원을 넘겼다.
- 상장 50일 만에 1조원, 8일 만에 2조원을 달성했다.
- 개인 순매수 1조505억원으로 국내 반도체 ETF 1위를 했다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 신한자산운용의 'SOL AI반도체TOP2플러스 ETF' 순자산이 2조원을 넘어섰다.
14일 한국거래소에 따르면 SOL AI반도체TOP2플러스 ETF는 지난 3월 17일 110억원 규모로 상장한 뒤 한 달 만에 순자산 5000억원을 돌파했다. 이후 상장 약 50일째인 이달 4일 순자산 1조원을 넘어섰고, 8일 만에 1조원이 더 늘어 2조원을 달성했다.
지난 13일까지 개인투자자 누적 순매수 금액은 1조505억원으로, 같은 기간 국내 반도체 상장지수펀드(ETF) 가운데 1위를 기록했다. 기관과 연금 계좌 자금까지 더해지며 순자산 증가 속도가 빨라졌다.
SOL AI반도체TOP2플러스 ETF는 삼성전자(20.40%)·SK하이닉스(27.33%)·SK스퀘어(18.03%)·삼성전기(17.27%)를 주요 편입 종목으로 구성한다(5월 13일 기준, 신한자산운용). SK하이닉스 지주사인 SK스퀘어를 함께 편입해 AI 메모리 수혜 기업에 대한 투자 비중을 높인 구조다. 여기에 기판·MLCC(적층세라믹콘덴서) 분야의 삼성전기, 초고다층기판(MLB) 대표주인 이수페타시스 등 핵심 밸류체인 종목도 포함한다.
김정현 신한자산운용 ETF사업그룹장은 "AI 반도체 시장의 핵심 수혜가 메모리 대형주와 주요 밸류체인 기업으로 확산되는 가운데 국내 반도체 ETF 투자자들의 관심이 높아지고 있다"며 "반도체 섹터에 대한 지속적인 관심이 필요하다"고 말했다.
한편 신한자산운용 SOL ETF 전체 순자산은 순자산 10조원 돌파 후 반년 만에 20조원을 달성했다.
dconnect@newspim.com