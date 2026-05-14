모디세이, 데뷔 한 달 만에 한·중·일 접수…'괴물 신인' 존재감

AI 핵심 요약beta
- 그룹 모디세이가 지난달 13일 데뷔 후 한·중·일을 오가며 글로벌 행보를 이어가고 있다
- 9일 일본 케이콘 재팬 2026 무대에서 데뷔곡 'HOOK'을 선보이며 강렬한 퍼포먼스로 현지 관객을 사로잡았다
- 모디세이는 상하이 팬사인회와 초동 30만장 성과를 발판으로 글로벌 팬덤 확대에 나서겠다고 밝혔다
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 모디세이가 데뷔 한 달 만에 한국과 일본, 중국을 오가는 글로벌 행보로 존재감을 키우고 있다.
모디세이는 지난달 13일 데뷔 싱글 앨범 '1. 갓 훅드: 언 어딕티브 심포니(1.Got Hooked: An Addictive Symphony)'로 데뷔 후, 국내 각종 음악방송에 연이어 출연했으며, 해외 대형 무대와 팬 이벤트까지 섭렵하는 등 종횡무진 활약 중이다.
이들은 지난 9일 일본 지바현 마쿠하리 멧세에서 열린 '케이콘 재팬 2026' 무대에 올라 데뷔 타이틀곡 'HOOK(훜)' 무대를 선보였다. 현장을 가득 메운 글로벌 팬들과 뜨겁게 호흡한 모디세이는 강렬한 군무와 에너지 넘치는 무대로 현지 관객들의 시선을 사로잡으며 존재감을 각인시켰다.
모디세이는 오는 16,17일 중국 상하이에서 팬사인회를 개최하며 글로벌 팬들과의 만남을 이어간다. 일본 대형 무대에 이어 중국 현지 팬들과도 직접 호흡하며 글로벌 영향력을 확대하고 있는 만큼, 한·중·일을 아우르는 행보에 관심이 집중된다.
모디세이가 한국, 중국, 일본 등 데뷔와 동시에 글로벌 활약을 펼칠 수 있었던 이유는, Mnet '보이즈 2 플래닛'과 '플래닛C : 홈레이스'를 통해 일찌감치 팬덤을 쌓아왔기 때문이다. 이를 입증하듯, 모디세이 데뷔 싱글은 한터차트 음반 주간차트(4/13~4/19) 기준, 초동 판매량 30만 장을 돌파하며 2026년 데뷔 그룹 가운데 판매량 상위 2위를 기록하는 등 의미 있는 성과로 화제를 모았다.
모디세이는 "오디션 프로그램에서 데뷔할 수 있게 기회를 만들어주셨는데, 이후 따뜻한 응원과 사랑까지 보내주셔서 진심으로 감사드린다"며 "한국은 물론 일본, 중국 등 다양한 곳에서 팬분들을 직접 만날 수 있어 행복하다. 앞으로도 더 좋은 음악과 무대로 기대에 보답하는 모디세이가 되겠다"고 밝혔다.
moonddo00@newspim.com