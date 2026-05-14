국민의힘, 함안군수 차석호 후보 공천 확정…"함안 변화 바라는 군민 선택"

AI 핵심 요약beta
- 국민의힘이 13일 함안군수 후보로 차석호를 확정했다
- 차석호는 공천을 군민 선택이라며 통합된 함안을 약속했다
- 농업 회복·경제 활성화 등 정책 내걸고 선거전에 본격 돌입했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[함안=뉴스핌] 남경문 기자 = 국민의힘은 함안군수 후보로 차석호 후보를 확정하며 본선 선거전에 본격 돌입했다.
차석호 후보는 13일 공천 확정 직후 입장문을 내고 "이번 공천은 개인이 아닌 함안 변화를 바라는 군민의 선택"이라며 "끝까지 지지해준 군민에게 감사한다"고 밝혔다.
차 후보는 경선 과정에서 컷오프를 겪은 뒤 재도전에 나선 점을 언급하며 "군민의 뜻을 포기하지 않고 지켜왔다"며 "함안을 바꿔야 한다는 요구가 다시 일어서게 한 원동력"이라고 강조했다.
이어 "갈등과 분열을 넘어 통합된 함안을 만들겠다"며 "특정 계층이 아닌 군민 모두를 위한 군수가 되겠다"고 덧붙였다.
정책 방향으로는 농업 회복과 지역경제 활성화, 청년 유입 기반 조성, 고령층 생활 안정 등을 제시했다. 차 후보는 "현장에서 답을 찾는 자세로 군민과 함께하겠다"고 말했다.
차 후보는 공천 확정을 계기로 조직 정비에 나서며 본격적인 선거운동을 이어갈 계획이다.
news2349@newspim.com