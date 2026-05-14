"바가지 근절 나선다"…문체부, 망원 등 전통시장 11곳 'K-관광마켓' 2기 선정

AI 핵심 요약beta
- 문화체육관광부와 관광공사가 14일 케이관광마켓 2기 11개 전통시장 선정·발대식을 했다
- 상인회장들이 가격정찰제·카드결제·청결·친절 등 4대 서비스 혁신을 약속하며 바가지요금·불친절 근절에 나섰다
- 전통시장과 한강 피크닉 연계 시연 등으로 전통시장을 케이컬처·케이푸드 관광코스로 육성해 내수 활성화를 추진한다
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[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부와 한국관광공사가 전통시장을 지역 대표 관광지로 키우기 위해 '케이(K)-관광마켓' 2기 11개 시장을 선정했다. 14일 서울 망원시장에서 '스마일 캠페인' 발대식을 열고 전통시장 서비스 혁신에 본격 시동을 걸었다.
2기로 선정된 시장은 서울 망원시장·경동시장, 부산 해운대시장, 대구 서문시장, 인천 신포국제시장, 경기 수원남문시장, 강원 속초관광수산시장, 충북 단양구경시장, 전북 전주남부시장, 경북 안동구시장연합, 제주 동문재래시장 등이다. 문체부와 관광공사는 2023년부터 케이-관광마켓을 선정해 2년간 집중 지원하는 사업을 이어오고 있다.
이날 발대식에는 문체부·관광공사 관계자와 2기 11개 시장 상인회, 청년 상인, 스마일 캠페인 홍보대사, 국제 홍보단 등 50여 명이 참석했다. 행사에서는 케이-관광마켓 스마일 추진단 위촉장을 수여하고, 11개 시장 상인회장들이 가격 정찰제, 카드 결제, 청결·위생, 친절 등 4대 서비스 혁신을 약속하는 공동선언문에 서명했다.
이번 캠페인의 핵심은 바가지요금과 불친절한 응대 문화 근절이다. 외국인 관광객이 한국을 방문할 때 가장 큰 불만 요인으로 꼽혀온 문제들을 상인 주도의 자발적 실천으로 해결하겠다는 구상이다.
행사에서는 전통시장과 주변 관광지를 잇는 새로운 관광 상품 가능성을 확인하는 시연 행사 '시장에서 장보고, 한강에서 피크닉'도 진행됐다. 참가자들이 망원시장에서 직접 장을 본 뒤 마포순환열차버스를 타고 망원한강공원으로 이동해 소풍을 즐기는 방식이다. 시연에는 기후에너지환경부가 지원하는 다회용기를 활용해 친환경 소풍 문화도 함께 알렸다.
강동진 문체부 관광정책관은 "이번 스마일 캠페인은 단순한 구호에 그치지 않고 상인들의 자발적 참여와 실천으로 전통시장 이미지를 바꾸는 전환점이 될 것"이라며 "전통시장이 케이-컬처와 케이-푸드를 생생하게 경험할 수 있는 필수 관광코스로 자리매김하고 내수 활성화에도 기여할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.
fineview@newspim.com