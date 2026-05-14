엔케이에더먼트, KGMP 인증 획득

AI 핵심 요약beta
- 엔케이에더먼트가 14일 KTR로부터 KGMP 인증을 획득했다고 밝혔다
- 엔케이는 잠수함·수소 고압시스템 기술을 기반으로 의료용 고압산소치료챔버 시장에 진출했다
- 대구경북과학기술원과 뇌 질환 등 비침습 치료 공동연구를 진행하며 글로벌 의료기기 강자로 도약을 목표한다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 코스피 상장사 엔케이의 방산 계열사 엔케이에더먼트가 한국화학융합시험연구원(KTR)으로부터 의료기기 제조 및 품질관리 기준(KGMP) 인증을 획득했다고 14일 밝혔다.
이번 인증 획득으로 엔케이에더먼트는 의료용 고압산소치료챔버(HBOT) 시장에 진출한다. 회사에 따르면 40여 년간 산업용 고압 용기 및 방위산업 분야에서 축적한 압력 제어 기술력을 의료기기 분야로 확장했다.
고압산소치료챔버는 설계부터 제작까지 전 과정에 글로벌 표준인 미국기계학회(ASME) STAMP 인증을 적용해 구조적 신뢰성을 확보했다. 미 해군 잠수 매뉴얼을 적용한 14개 치료 테이블을 개발해 응급 및 만성 질환에 대응할 수 있다.
엔케이는 극한의 환경에서 작동해야 하는 잠수함용 고압 시스템과 수소 에너지 충전·저장·운송 솔루션의 핵심 기술을 보유하고 있다. 이러한 기술력은 압력 제어와 안전성이 중요한 의료용 고압산소치료챔버 시장에서 기존 업체들이 모방하기 어려운 진입장벽으로 작용한다.
잠수함 및 수소 산업에서 검증된 글로벌 수준의 진동·소음 제어 기술과 고압시스템 안전 메커니즘을 챔버에 적용했다. 단순 장비 공급을 넘어 환자와 의료진 모두에게 안전한 치료 환경을 제공하는 것을 목표로 하고 있다.
또한 엔케이는 대구경북과학기술원(DGIST) 뇌공학연구소와 함께 알츠하이머, 조현병 등 뇌 질환 치료를 위한 비침습적 공동연구를 진행 중이며, 동물·스포츠·남성 비뇨기과 관련 추가 연구도 병행하고 있다.
엔케이 관계자는 "고압산소치료챔버는 의료기기이기 이전에 기술적 무결성과 절대적인 안전 메커니즘이 요구되는 고도의 안정성이 필요한 고압 설비로 이는 엔케이가 글로벌 최고수준의 경쟁력을 가진 분야"라며, "잠수함과 수소 분야에서 축적된 기술 격차를 바탕으로 글로벌 의료기기 시장의 새로운 강자로 도약하겠다"고 밝혔다.
nylee54@newspim.com