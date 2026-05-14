배우 박진영, 팬들과 특별한 컴백 라이브…'세드 앤 던' 라이브 개최

AI 핵심 요약beta
- 가수 겸 배우 박진영이 15일 미니 2집
- '세드 앤 던' 발매 기념 컴백 라이브를 연다.
- 신곡 무대·제작 비하인드·팬 참여 토크 등으로
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 가수 겸 배우 박진영이 한층 깊어진 감성과 완성도를 담은 새 앨범으로 돌아왔다.
박진영은 미니 2집 앨범 '세드 앤 던(Said & Done)' 발매를 기념하는 컴백 라이브 스테이지를 개최하고 팬들과 특별한 시간을 함께한다.
이번 컴백은 3년 만에 선보이는 새 앨범인 만큼 글로벌 팬들의 뜨거운 관심을 받고 있다. 특히 지난 13일 공개된 뮤직비디오는 티저 공개 직후부터 폭발적인 반응을 이끌어내며 기대감을 끌어올렸다. 감각적인 영상미와 설레는 멜로디, 박진영 특유의 깊은 분위기가 어우러지며 "벌써부터 심장이 뛴다", "얼굴도 연기도 춤도 노래도 다 되는 아티스트", "그냥 너무 잘생겼다" 등의 뜨거운 반응이 이어지고 있다.
오는 15일 진행되는 이번 라이브 스테이지는 약 400명의 팬들을 사전 모집해 더욱 가까운 거리에서 호흡하는 형태로 진행된다. 박진영은 신곡 무대는 물론, 앨범 작업 비하인드와 팬 참여형 토크 코너를 통해 진솔한 이야기를 전할 예정이다.
공연은 오프닝 곡 '디퍼런트 트랙스(Different Tracks)'를 시작으로 '나는 괜찮을까요', 최유리와 함께한 듀엣곡 '외사랑', 데이식스 원필과의 우정을 담은 '열일곱', 그리고 타이틀곡 '에버러브(EVERLOVE)' 무대까지 풍성한 세트리스트로 구성된다. 특히 타이틀곡 '에버러브'는 박진영이 직접 "안무부터 멜로디, 가사 하나하나까지 진심을 다해 준비한 무대"라고 소개할 만큼 높은 완성도를 예고해 기대를 모은다.
또한 이번 쇼케이스에서는 팬 참여 코너 '세드 앤 던', 앨범 제작 비하인드를 공개하는 '비 사이드 앤 인사이드(B-side & Inside)' 등 다채로운 구성으로 팬들과 더욱 깊이 교감할 예정이다. 박진영은 무대뿐 아니라 토크와 퍼포먼스, 감성적인 라이브까지 모두 아우르며 '올라운더 아티스트'의 진가를 보여줄 계획이다.
moonddo00@newspim.com