'마이클' 개봉 첫날 박스오피스 1위…K팝 스타·대중 사로잡은 포인트3

AI 핵심 요약beta
- 영화 '마이클'이 13일 개봉 첫날 9만9901명 모아 박스오피스 1위했다
- 명곡과 퍼포먼스로 마이클 잭슨 여정을 재현해 K-POP 스타·셀럽 호평을 얻었다
- 자파 잭슨 열연과 아이맥스·4DX 등 특별관 현장감이 신드롬 열풍을 키우고 있다
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[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 마이클 잭슨의 음악과 무대를 담은 영화 '마이클'이 압도적인 전체 예매율 1위와 함께 개봉 첫날 전체 박스오피스 1위를 달성했다.
영화관입장권 통합전산망에 따르면 '마이클'은 개봉 첫날인 13일 하루 동안 9만 9901명의 관객을 동원하며 전체 박스오피스 1위를 차지, 본격적인 신드롬 열풍을 알리고 있다.
국내 언론은 물론 K-POP 스타들과 다양한 셀럽들의 호평 세례도 이어지고 있다. 대한민국 관객들을 사로잡은 '마이클'의 열광 포인트 3가지는 퍼포먼스, 열연, 현장감이다.
첫 번째 포인트는 마이클 잭슨의 콘서트를 떠올리게 하는 명곡과 퍼포먼스가 가득한 무대이다. 이번 작품은 소년 시절 '잭슨 파이브' 활동부터 화려한 솔로 아티스트로 성공하기까지, 마이클 잭슨의 여정을 담아냈다. 특히 '보헤미안 랩소디'제작진이 참여해 그의 대표 명곡과 상징적인 퍼포먼스를 스크린 위에 생생하게 되살려내며 관객들을 열광시키고 있다.
작품을 관람한 스타들 역시 "이 영화는 마이클 잭슨이 남긴 유산에 대한 진정한 헌사처럼 느껴졌다"(라이즈 앤톤), "대체 불가한 팝의 황제가 돌아왔다!"(가수 존박), "전설은 여전히 살아 움직인다"(댄서 리정) 등 뜨거운 호평을 보내고 있다.
두 번째는 마이클 잭슨을 완벽하게 연기한 자파 잭슨의 열연이다. 이번 작품은 마이클 잭슨의 친조카이자 신예 뮤지션인 자파 잭슨이 맡아 그의 삶과 무대를 표현해냈다. 마이클 잭슨으로 완벽하게 분하기 위해 발에 감각이 없어질 때까지 매일 춤을 췄을 정도로 연습을 했다고 알려진 바, 오랜 기간 공들여 200% 싱크로율의 빛나는 연기를 펼쳐 몰입감을 높였다.
마지막으로 관객들을 사로잡는 비결은 현장감을 배가시키는 특별관 관람이다. '마이클'은 아이맥스, 돌비 시네마, 4DX, 스크린X 등의 특별관에서 마이클 잭슨의 환상적인 명곡과 퍼포먼스를 즐길 수 있어 실제 콘서트장 한가운데 있는 듯한 압도적인 몰입감을 선사하며 관객들의 폭발적인 호응을 이끌어내고 있다. 펜타곤 키노 역시 "음악 영화이다 보니 꼭 사운드가 좋은 영화관에서 보세요"라며 후기를 전해 특별관 관람 욕구를 높인다.
타고난 음악적 천재성으로 세상을 놀라게 한 '마이클 잭슨'이 팝의 황제가 되기까지, 세기를 뒤흔든 전설적인 음악과 전율의 무대를 담은 영화 '마이클'은 전국 극장에서 절찬 상영 중이다.
jyyang@newspim.com