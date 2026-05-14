"수도권 관광수요 분산"…문체부, 남부권 철도 연계 광역관광 본격화

AI 핵심 요약beta
- 문화체육관광부가 14일 남부권 5개 지방정부·코레일과 진주에서 '남도 기차둘레길' 활성화 업무협약을 체결했다
- 문체부·지자체·코레일은 철도 연계 광역관광 위해 관광자원 개발·대중교통 활성화·운임 할인 등 역할을 분담했다
- 5개 지방정부는 남부권 광역관광협의체를 구성해 권역별 특화사업과 공동 관광경로 개발을 추진하고 분기별로 점검하기로 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부가 14일 부산·광주·울산광역시, 전라남도, 경상남도 등 남부권 5개 지방정부, 한국철도공사(코레일)와 함께 진주에서 '남도 기차둘레길' 사업 활성화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.
문체부는 전문가 컨설팅 지원과 기관 간 이해관계 조정에 집중하고, 5개 지방정부는 지역 관광자원 연계 개발, 철도 등 대중교통 관광 활성화, 지역 간 관광교류 확대 및 공동 홍보를 맡는다. 코레일은 좌석 확보와 운임 할인 등에 협력한다.
5개 지방정부는 사업을 효율적으로 이끌기 위해 '남부권 광역관광협의체'도 함께 구성·운영하기로 했다. 지역 특화전략사업은 권역별로 독자 추진하되, 남부권 광역관광 경로 개발 같은 공동사업은 협업 체계를 갖춰 진행한다. 사업별로 전담 지방정부를 지정하고, 분기마다 추진 현황을 점검해 문제를 보완해 나갈 계획이다.
문체부는 이미 남부권에 하루를 더 머무는 체류형 여행 환경 조성을 위해 올해 예산 1415억 원을 편성해 세 개 특화사업을 지원 중이다. 문화예술 중심 관광지대 조성(남서권), 웰니스 특화 관광(남중권), 해양문화 관광레저 특화(남동권)가 그 내용이다.
앞서 지난 4월에는 5개 지방정부, 코레일과 협력해 부산·목포·광주에서 출발해 해남·장흥·진주·하동 등 남부권 주요 관광명소를 잇는 1박 2일 여행상품 4종을 최대 35% 할인으로 선보인 바 있다.
강동진 문체부 관광정책관은 "이번 협약과 협의체 운영은 남부권 관광개발 사업을 더 촘촘하게 추진하기 위한 것"이라며 "전국 철도길과 지역 관광자원을 연결해 수도권에 집중된 관광수요를 인구감소지역 등으로 확산할 수 있도록 계속 지원하겠다"고 밝혔다.
fineview@newspim.com