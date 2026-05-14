초록우산 어린이재단, 부산시에 23억 후원…저소득가정 아동 지원

AI 핵심 요약beta
- 부산시가 14일 초록우산과 아동복지 후원금 전달식을 연다.
- 초록우산은 부산시에 23억6200만원을 전달했다.
- 저소득가정·가족돌봄아동 지원에 단계적 투입된다.
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[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 초록우산 어린이재단과 함께 저소득가정 아동 등을 위해 맞춤형 복지 지원에 나선다.
시는 14일 시청 국제의전실에서 초록우산 어린이재단과 아동복지사업 지원을 위한 후원금 전달식을 개최한다고 밝혔다. 이번 행사는 부산시사회복지관협회 소속 55개 사회복지관의 사례관리 가정 아동 지원을 목적으로 마련됐다.
전달식에는 시 사회복지국장을 비롯해 조유진 초록우산 어린이재단 부산지역본부장, 류승일 부산광역시사회복지관협회 회장이 참석한다.
이날 초록우산 어린이재단은 총 23억6200만 원의 후원금을 부산시에 전달한다. 후원금은 부산 지역 저소득가정 아동 지원을 포함한 다양한 아동복지사업에 단계적으로 투입될 예정이다.
후원금 사용계획을 보면, 결연후원 아동 350명에게 월 지원 형식으로 약 6억1000만 원이 배정된다. 사회복지관이 사례관리 중인 저소득가정 아동 등 연 830명을 대상으로는 학습비, 의료비, 주거비 등 기본생활 지원비 15억 원이 투입된다.
'가족돌봄 등 위기아동·청년 지원에 관한 법률'에 근거해 보호자의 갑작스러운 사고, 질병, 장애 등으로 가족 돌봄을 떠맡고 있는 아동 약 100명에게 2억5000만 원이 지원된다. 간호·간병과 일상생활 관리 부담을 지고 있는 가족돌봄아동을 대상으로 한 사업이다.
정태기 사회복지국장은 "이번 초록우산 어린이재단 후원금은 지역 사회복지관과의 연계를 통해 취약계층 아동 가정에 전문적인 사례관리와 필요한 자원을 통합 제공하는 데 효과적으로 쓰일 것"이라며 "가족돌봄아동 등 새로운 취약계층 아동 가정을 대상으로 한 지역복지 정책 추진에 최선을 다하겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com