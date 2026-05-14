부산시, '택슐랭' 부산원도심활성화축제 22일 개막…로컬 미식과 관광 결합

AI 핵심 요약beta
- 부산시는 22일부터 24일까지 원도심·남구 일원에서 로컬 미식 축제 '택슐랭'을 개최한다고 14일 밝혔다.
- 10년 이상 경력 택시기사 추천 맛집을 기반으로 가이드북·코스요리·체험 프로그램을 마련해 부산 생활형 미식을 소개한다.
- 시는 전용 웹페이지·외국어 가이드북·디지털관광주민증 연계로 외국인과 관광객 접근성을 높이고 해양 관광과 연계해 원도심 활성화를 도모한다.
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가이드북·웹페이지 관광 편의성 높여
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시는 오는 22일부터 24일까지 사흘간 원도심과 남구 일원에서 제11회 부산원도심활성화축제 '택슐랭'을 개최한다고 14일 밝혔다. 택시기사 추천 맛집을 중심으로 로컬 미식과 관광을 결합한 행사다.
이번 축제는 중구·서구·동구·영도구 등 기존 원도심 4개 구에 더해 남구까지 범위를 넓힌 것이 특징이다. 10년 이상 지역을 누빈 택시기사들이 추천한 식당을 기반으로 부산의 생활형 미식 정보를 제공한다.
시는 올해 '택슐랭 가이드북' 접근성을 높였다. 가이드북은 20일부터 교보문고 부산본점과 센텀시티를 비롯해 울산·대구·대전·천안·창원·세종 등 주요 지점에 비치된다. 영문판과 함께 외국어 메뉴판, 지도 QR코드를 수록해 외국인 관광객 이용 편의도 강화했다.
행사 기간인 23~24일 부산역 광장에서는 교보문고와 협업한 '문장한입서점'을 운영한다. 미식과 독서를 결합한 도서 페어링 프로그램으로 구성된다.
개막 행사는 22일 오후 7시 부산역 광장에서 열린다. 동구 차이나타운 '신발원'과 '소공간 다이닝' 박기섭 셰프가 협업한 신메뉴가 처음 공개된다. 해당 메뉴는 23~24일 현장에서 한정 판매되며 이후 신발원 매장에서 기간 한정으로 선보일 예정이다.
'2026 택슐랭 가이드' 선정 업소를 활용한 코스 요리 프로그램도 마련된다. 아뮤즈부쉬부터 디저트까지 이어지는 구성으로 현장 다이닝 형태로 진행된다.
원도심 전역에서는 체험형 프로그램이 병행된다. 가이드북을 활용한 '원도심 탐험가', 러닝과 식사를 결합한 '택슐랭 런', 지역 상권과 연계한 '야경포차', 택시기사 추천 코스를 체험하는 '가이드택시', 남구 일대 '미&미 투어' 등이 운영된다.
시는 별도 앱 설치 없이 이용 가능한 전용 웹페이지를 통해 일정, 가이드북, 식당 쿠폰 정보를 제공한다. 일부 프로그램은 사전 예약제로 운영된다.
한국관광공사와 연계한 디지털관광주민증 홍보와 '바다가는 달' 캠페인을 통해 원도심 미식과 해양 관광을 함께 알릴 계획이다.
나윤빈 관광마이스국장은 "가이드북과 체험 프로그램, 관광 연계를 통해 부산 로컬 미식을 입체적으로 경험할 수 있도록 기획했다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com