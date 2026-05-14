진천군, 중소형 수박 첫 출하...예년보다 10일 빨라

AI 핵심 요약beta
- 충북 진천군이 14일 덕산읍 중소형 수박을 첫 출하했다
- 중소형 수박은 고당도·소형 크기로 1인 가구 등에서 인기를 끌고 있다
- 진천군은 수박 재배 기술력을 인정받아 품질 경쟁력을 강화하고 있다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[진천=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북 진천군 덕산읍에서 재배한 중소형 수박이 14일 첫 출하를 시작했다. 이번 출하는 예년보다 약 10일 빨라 이른 무더위 속에서 여름 과일 시장을 선점할 것으로 기대된다.
중소형 수박은 일반 수박보다 크기가 작고 냉장 보관이 용이해 다양한 소비자층의 관심을 끌고 있다. 이 수박은 평균 당도 11~17브릭스(Brix)로 높은 당도를 자랑한다.
음식물 쓰레기 배출 부담이 적어 1인 가구와 캠핑·나들이 소비자에게 인기를 얻고 있다.
진천군은 2024년 농촌진흥청 주관의 '최고 품질 농산물 생산단지' 평가에서 국무총리상을 수상하며 수박 재배 기술력을 인정받았다. 이러한 성과와 기술 보급 사업을 통해 품질 경쟁력은 더욱 강화될 전망이다.
군 관계자는 "변화하는 수박 소비 흐름에 맞춰 진천군이 선제적으로 구축한 생산·유통 기반이 농가 소득 증대에 기여하고 있다"고 전했다.
한편 진천군은 초평면(애플수박), 덕산읍(세자 수박), 진천읍(블랙 보스 수박) 등 지역별로 다양한 품종을 재배하고 있다.
baek3413@newspim.com