[프로농구] 패장 손창환 '뜨거운 포옹'...돌풍 소노 '위대한 준우승'

AI 핵심 요약beta
- 고양 소노는 13일 KCC에 져 첫 챔프전 도전을 마쳤다.
- 손창환 감독과 이정현은 패배에도 돌풍을 만들었다.
- 소노는 창단 첫 시즌 끝에 다음 시즌 2막을 준비했다.
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = '하늘색 돌풍' 고양 소노 스카이거너스의 첫 챔피언결정전 도전은 눈물 대신 박수로 끝났다. 손창환 감독과 이정현을 앞세운 언더독의 우승은 실패했지만 KBL 판도를 뒤흔들기에 충분했다.
소노는 13일 고양소노아레나에서 열린 2025~2026시즌 프로농구 챔피언결정전 5차전에서 부산 KCC에 68-76으로 져 트로피는 놓쳤지만 2023년 창단 뒤 첫 플레이오프와 첫 챔프전을 치렀다.
손창환 감독은 "못난 감독 만나 8개월 동안 고생 많이 한 선수들에게 고맙고 미안하다"며 "1막이 끝났고 이제 2막을 준비해야 한다. 오늘 기록은 더 보고 싶지 않다"고 웃었다. 이날 경기 막판 사실상 승부가 기운 뒤 타임아웃 장면도 화제가 됐다. 손 감독은 선수 한 명 한 명을 끌어안아줬다. 패배가 확정된 순간 서로를 존중하고 위로했다.
손 감독과 소노의 1막은 '언더독의 반란'이었다. 시즌 초 목표는 '6강과 승률 5할'이었다. 실제로 1월까지만 해도 소노는 플레이오프와 거리가 멀었다. 그러나 후반기 10연승으로 분위기를 뒤집었다. 정규리그 5위로 봄 농구 막차를 탔다. 6강과 4강 플레이오프에서는 서울 SK, 창원 LG를 상대로 연달아 3연승 스윕을 만들었다.
결승 무대에서 소노는 '슈퍼팀' KCC와 정면으로 부딪쳤다. 1·2차전 완패, 3차전 한 점 차 패배. 부산 원정에서 이정현의 역전 레이업이 마지막 수비 한 번에 지워졌다. 4차전엔 다시 이정현의 자유투로 한 점 차 승리를 거두며 시리즈를 1승 3패로 끌고 왔다. 그러나 5차전 마지막 힘겨루기에서 경험과 높이, 스쿼드 깊이 차이가 드러났다.
이정현은 정규리그에서 평균 18.6점 5.2어시스트를 기록하며 생애 첫 정규리그 MVP를 거머쥐었고 포스트시즌에서도 돌풍의 중심에 있었다. 챔프전 5차전에서도 39분 54초를 뛰며 15점 7어시스트를 올렸다. 3차전엔 역전 레이업을 넣고도 마지막 수비에 실점하며 고개를 숙였고 4차전엔 결승 자유투로 영웅이 됐다.
이정현은 "한때 힘든 시기가 길었는데 팀이 긍정적으로 많이 바뀌었다. 그 과정에서 힘이 생겼다"며 "3차전은 정말 아팠고, 4차전은 잊지 못할 경기였다. 그래도 이 경험 덕분에 다음 시즌 더 좋은 선수가 될 수 있을 것 같다"고 했다.
이정현에게도 시즌은 끝이 아니다. 월드컵 예선과 아이치·나고야 아시안게임이 기다린다. 그는 "챔프전 뒤 일정은 전혀 생각하지 않았다. 눈앞의 경기에만 집중했고, 모든 걸 쏟았다"고 했다. 그리고 덧붙였다. "결과가 나온 이상 받아들여야 한다. KCC 우승을 축하하고, 우린 다음 스텝을 준비하면 된다."
우승 트로피는 부산으로 향했지만 올 시즌 KBL에서 가장 뜨거운 박수는 고양으로 향했다. 이제 소노 팬들은 다음 시즌 '하늘색 돌풍 2막'을 기대한다.
psoq1337@newspim.com