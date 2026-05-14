최휘영 문체부 장관, 밀양 찾는다…지역 문화·관광 활성화 방안 모색

AI 핵심 요약beta
- 문화체육관광부 최휘영 장관이 14~15일 밀양시를 찾아 지역 문화·관광 현장을 점검했다
- 지역 서점·문화도시·전통시장·반값 여행지·관광두레 등을 방문해 애로사항을 청취하고 지원 방안을 논의했다
- 최 장관은 지역 관광을 내수 핵심 동력으로 보고 서점 활성화·문화도시 조성·반값 여행 확대 등 정책을 강화하겠다고 밝혔다
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[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부 최휘영 장관이 14~15일 경남 밀양시를 찾아 지역 문화·관광 현장 관계자들과 직접 소통하는 현장 행정에 나선다.
최 장관은 이틀간 지역 서점, 문화 도시 사업 현장, 전통시장, 반값 여행 인증 여행지 등을 잇달아 방문해 현장 의견을 청취하고 정책 추친 상황을 점검할 예정이다.
첫 일정은 1961년 개점, 밀양에서 가장 오래된 서점인 청학 서점(삼문점) 방문이다. 최 장관은 이곳에서 열리는 '책방 음악회'에 함께한 뒤 밀양 지역 서점 5곳 대표들과 간담회를 갖고 공공·학교 도서관의 도서 구매 현황과 납품 과정의 애로사항을 듣는다. 문체부는 이번에 방문하는 밀양 지역 서점 2곳을 올해 새롭게 추진하는 생애 주기별 독서 문화 프로그램 '인생 독서×인생 서점' 운영처로 지정했으며, 현장 의견을 내년도 예산 수립에 반영할 계획이다.
2021년 문화 도시로 지정된 밀양시는 올해 마지막 5년 차를 맞았다. 2024·2025년 성과 평가에서 연속 '최우수'를 받고 '올해의 문화 도시'로 선정되는 등 지역 소멸 위기 극복의 모범 사례로 꼽힌다.
최 장관은 밀양 아리랑을 현대 창작극으로 재해석한 공연 '날 좀 보소'를 관람하고, 노후 한옥을 복합 문화 공간으로 탈바꿈한 '볕뉘'를 방문한다. 볕뉘는 지난해에만 밀양 인구의 절반이 넘는 6만 4,000명이 찾은 지역 문화 거점이다. 이 자리에서 문화 도시 사업을 통해 창업에 성공한 청년 창업가 4인을 만나 지역 정착을 위한 지원 방안도 함께 논의할 계획이다.
◆ "지역 관광, 내수 살릴 핵심 성장 동력"
15일에는 밀양 아리랑 시장에서 바가지·불친절 근절 캠페인에 직접 참여한다. 하루 평균 4,800여 명이 방문하는 아리랑 시장은 지역 관광의 핵심 명소로 자리 잡고 있다.
이어 영남루와 밀양 읍성을 찾아 '반값 여행'을 직접 체험할 예정이다. 밀양시는 5월 반값 여행 신청이 하루 만에 조기 마감될 정도로 수요가 높은 지역이다. 문체부는 지난 추경을 통해 하반기 반값 여행 지원 지역을 기존 20개에서 30개로 확대했다.
관광두레 관계자와의 만남도 갖는다. 최 장관은 지난달 확정된 31억 원 규모의 '청년 관광두레' 추경 예산을 바탕으로 비수도권에 신규 청년 사업체 100여 개를 집중 육성하겠다는 계획을 밝힐 예정이다.
최 장관은 "올해 1분기 수도권 주민의 지역 방문은 전년 대비 6.8% 늘었고, 방한 관광객의 지역 체류 일 수도 36.2% 급증하는 등 지역 관광 회복세가 뚜렷하다"며 "지역 서점 활성화, 문화 도시 조성, 반값 여행 확대 등 관련 정책을 빈틈없이 추진하고 현장의 목소리를 정책에 반영하겠다"고 밝혔다.
fineview@newspim.com