[KLPGA] 이예원·박현경, 나란히 두산 매치플레이 첫날 승리...유현조·방신실도 승리

AI 핵심 요약beta
- 이예원과 박현경이 13일 두산 매치플레이 조별리그에서 첫 승을 거둔다.
- 이예원은 이세희를 5홀 차로, 박현경은 정소를 4홀 차로 제압한다.
- 유현조와 신인 최정원도 완승하며 조별리그 순조로운 출발을 보인다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 유일의 매치플레이 대회인 두산 매치플레이에서 이예원과 박현경이 나란히 첫 승을 거두며 순조로운 출발을 알렸다.
이예원은 13일 강원도 춘천시 라데나 골프클럽 네이처·가든 코스(파72)에서 열린 대회 조별리그 5조 1차전에서 이세희를 상대로 압도적인 경기력을 선보였다. 이예원은 14번 홀 종료 시점에서 5홀 차로 앞서며 일찌감치 승부를 끝냈다. 4개 홀을 남기고 승리를 확정한 그는 승점 1점을 챙기며 대회 2연패를 향한 첫 단추를 기분 좋게 끼웠다.
이예원은 2차전에서 김우정과 맞붙는다. 김우정은 이날 이채은과의 경기에서 승부를 가리지 못해 승점 0.5점씩 나눠 가졌다.
2024년 이 대회 우승자인 박현경도 완승을 거두며 상승세를 이어갔다. 박현경은 13조 첫 경기에서 정소이를 상대로 16번 홀 만에 경기를 끝냈다. 13번 홀까지 1홀 차 리드를 유지하던 박현경은 14번 홀부터 3연속 버디를 잡아내며 단숨에 승기를 굳혔다. 결국 2개 홀을 남기고 4홀 차 승리를 확정했다.
박현경의 다음 상대는 서어진이다. 서어진은 이날 신다인에게 패해 승점을 얻지 못했다.
지난해 KLPGA 대상 수상자인 유현조 역시 조혜림을 상대로 3홀을 남기고 5홀 차로 앞서며 완승을 거뒀다. 장타자 방신실은 김지수를 상대로 접전 끝에 1홀 차 승리를 따냈다.
신인 돌풍도 이어졌다. 루키 최정원은 올 시즌 더시에나 오픈 우승으로 상금 및 대상 포인트 부문 상위권을 달리는 고지원을 꺾는 이변을 만들었다. 최정원은 14번 홀 버디로 2홀 차 리드를 잡은 뒤 끝까지 우위를 지켜 승점 1점을 확보했다.
박주영은 2010년 대회 우승자 이정민을 상대로 4개 홀을 남기고 6홀 차로 크게 이겼고, 조아연은 2023년 우승자 성유진을 제압했다.
반면 김민선과 안지현은 18홀 동안 승부를 가리지 못하며 승점 0.5점씩을 나눠 가졌다.
총 64명이 출전하는 이번 대회는 4명씩 16개 조로 나뉘어 조별리그를 치른 뒤 각 조 1위만 16강 토너먼트에 진출한다. 우승 상금은 2억5000만원이다.
wcn05002@newspim.com