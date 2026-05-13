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[프로축구] '이동경 2경기 연속골' 울산, 제주 2-1 격파... 선두 서울과 3점 차

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  • 울산이 13일 제주를 2-1로 꺾고 3연승하며 서울과 격차를 3점으로 좁혔다.
  • 전북이 부천전 초반 상대 퇴장에도 0-0 무승부에 그쳐 승점 23으로 3위를 지켰다.
  • 안양이 김천전 전반 10초 최건주 골로 신기록 세우고 2-2 무승부를 거뒀다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

부천, 바사니 퇴장에도 김형근 선방쇼로 전북과 0-0 무승부
안양, 최건주 K리그1 최단 시간 10초 골에도 김천과 2-2 비겨

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = K리그1 울산이 3연승을 질주하며 선두 FC서울 추격에 성공한 반면, 전북은 수적 우위를 살리지 못한 채 승점 1점에 만족했다. FC안양은 K리그1 역대 최단 시간 골을 앞세워 난타전 끝 무승부를 기록했다.

울산은 13일 울산문수축구경기장에서 열린 하나은행 K리그1 2026 14라운드 홈 경기에서 제주를 2-1로 꺾었다.

[서울=뉴스핌] 울산의 이동경이 13일 열린 제주와의 경기에서 선제골을 기록했다. [사진 = 한국프로축구연맹] 2026.05.13 wcn05002@newspim.com

최근 김천 상무, 부천에 이어 제주까지 연파한 울산은 3연승과 함께 승점 26(8승2무4패)을 기록, 선두 서울(승점 29)과 격차를 승점 3으로 좁혔다. 동시에 3위 전북(승점 23)과의 차이도 승점 3으로 벌렸다. 반면 제주(승점 18)는 연승 도전에 실패하며 7위에 머물렀다.

울산의 해결사는 다시 한 번 이동경이었다. 오는 16일 발표될 2026 북중미 월드컵 아시아 최종예선 대표팀 명단 승선 가능성이 거론되는 이동경은 전반 16분 선제골을 터뜨리며 존재감을 과시했다. 보야니치가 페널티박스 오른쪽에서 감각적인 백힐 패스를 내주자, 이동경이 이를 잡아 왼발 땅볼 슈팅으로 마무리했다. 직전 부천전 결승골에 이어 2경기 연속골이자 시즌 5호골이었다.

분위기를 탄 울산은 전반 31분 세트피스 상황에서 추가골까지 만들었다. 제주 골키퍼 김동준이 프리킥 상황에서 공을 제대로 처리하지 못했고, 흐른 볼을 트로야크가 왼발 슈팅으로 연결해 골망을 흔들었다. 트로야크의 시즌 첫 득점이었다.

울산은 후반 들어 제주 반격에 흔들렸다. 후반 42분 네게바가 박창준의 낮은 크로스를 다이빙 헤더로 마무리하며 추격골을 터뜨렸다. 이어 불과 1분 뒤 네게바는 또 한 번 울산 골문을 흔들었다. 페널티아크 왼쪽에서 기습적인 중거리 슈팅을 성공시키며 극적인 동점골을 만드는 듯했다.

하지만 비디오판독(VAR) 결과 직전 상황에서 네게바가 심상민의 공을 빼앗는 과정에서 파울을 범한 것으로 판정돼 득점이 취소됐다.

제주 벤치는 크게 흥분했다. 세르지우 코스타 감독은 판정에 거세게 항의하며 물병까지 집어던졌고, 결국 레드카드를 받고 퇴장당했다. 경기 막판 추가시간이 10분 넘게 주어졌지만 울산은 조현우의 연이은 선방 속에 리드를 끝까지 지켜냈다.

[서울=뉴스핌] 부천의 바사니가 13일 전북과의 경기에서 퇴장 당했다. [사진 = 한국프로축구연맹] 2026.05.13 wcn05002@newspim.com

반면 전북은 뼈아픈 무승부를 기록했다. 전북은 부천종합운동장에서 열린 부천과 원정 경기에서 0-0으로 비겼다. 최근 2경기 연속 무승부를 기록한 전북은 승점 23으로 3위를 유지했지만 선두 경쟁에서 다소 밀리는 분위기가 됐다.

이날 경기 초반부터 전북은 절호의 기회를 잡았다. 킥오프 직후인 전반 2분, 부천 주장 바사니가 몸싸움 과정에서 이승우의 얼굴을 팔로 가격했고, VAR 판독 끝에 퇴장당했다. 이는 역대 K리그 최단 시간 퇴장 2위 기록이었다.

수적 우위를 안은 전북은 경기를 일방적으로 몰아붙였다. 무려 슈팅 25개를 시도했고, 이 가운데 11개를 유효슈팅으로 연결했다.

하지만 골문 앞 마무리가 아쉬웠다. 후반 20분 티아고의 헤더골은 오프사이드로 취소됐고, 이후에도 수차례 결정적 기회를 살리지 못했다.

[서울=뉴스핌] 부천의 김형근 골키퍼가 13일 전북과의 경기에서 엄청난 선방쇼로 팀의 0-0 무승부를 이끌었다. [사진 = 한국프로축구연맹] 2026.05.13 wcn05002@newspim.com

무엇보다 부천 골키퍼 김형근의 선방쇼가 빛났다. 그는 후반 막판까지 몸을 던지는 슈퍼세이브를 연달아 펼치며 전북 공격을 모두 막아냈다. 후반 40분에는 티아고의 슈팅을 막아낸 뒤, 이어진 이승우의 재차 슈팅마저 넘어져 있는 상태에서 다시 쳐내는 놀라운 장면을 연출했다. 결국 전북은 88분 넘게 수적 우위를 안고도 승리를 챙기지 못했다.

부천은 승리를 놓치긴 했지만, 승격 첫 시즌에도 전북 상대로 강한 면모를 이어갔다. 개막전 3-2 승리에 이어 이날 무승부까지 기록하며 공식전 상대 전적 2승2무를 유지했다.

[서울=뉴스핌] 안양의 최건주가 13일 열린 김천과의 경기에서 전반 10초 만에 골을 넣으며 최단 시간 골 기록을 경신했다. [사진 = 한국프로축구연맹] 2026.05.13 wcn05002@newspim.com

안양종합운동장에서는 난타전이 펼쳐졌다. 안양은 김천과 2-2로 비겼다. 경기 시작과 동시에 역사가 나왔다.

킥오프 휘슬이 울린 지 단 10초 만에 최건주가 선제골을 터뜨렸다. 상대 수비가 걷어낸 공을 오른발 슈팅으로 연결해 골망을 흔들었다. 이는 2023년 전북의 구스타보가 서울전에서 기록한 11초 골을 넘어선 K리그1 역대 최단 시간 득점 신기록이었다. K리그2까지 포함하면 2025년 인천의 박승호의 10초 기록과 타이였다.

하지만 김천도 쉽게 무너지지 않았다. 후반 18분 이건희가 동점골을 터뜨렸고, 후반 24분 김주찬이 감아차기 슈팅으로 역전골까지 만들었다. 그러자 안양은 후반 30분 아일톤이 헤더 동점골을 터뜨리며 다시 균형을 맞췄다.

결국 두 팀은 승점 1점씩을 나눠 가졌다. 안양은 승점 17로 8위, 김천은 승점 14로 10위에 자리했다.

wcn05002@newspim.com

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38년 아시아나 역사 속으로 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 대한항공과 아시아나항공의 통합 작업이 마지막 단계에 들어섰다. 양사는 오는 14일 합병 계약을 체결하고, 오는 12월 17일 '통합 대한항공' 출범을 공식화한다. ◆ 5년 6개월 만에 합병 마침표 대한항공과 아시아나항공은 13일 각각 정기 이사회를 열고 합병계약 체결을 승인했다. 양사 합병 계약 체결은 2020년 11월 17일 대한항공과 아시아나항공의 신주인수계약 체결 이후 5년 6개월여 만이다. 앞서 코로나19 팬데믹에 따른 글로벌 여객 수요 급감으로 아시아나항공의 재무구조와 경쟁력이 약화되자 정부와 채권단은 항공산업 안정화를 위해 총 3조6000억원 규모의 정책자금을 지원했다. 대한항공 B787-10 항공기. [사진=대한항공] 대한항공은 이번 인수·합병 추진 과정에서 아시아나항공의 재무구조 개선과 경영 정상화를 위해 노력했고, 지원받은 공적자금을 전액 상환했다고 설명했다. 대한항공은 통합 항공사 출범을 기반으로 글로벌 항공시장 내 경쟁력을 강화하고 지속 가능한 성장 기반을 마련한다는 계획이다. 이번 합병으로 대한항공은 아시아나항공의 자산과 부채, 권리·의무, 근로자 일체를 승계한다. 합병 후 존속회사는 대한항공이며, 아시아나항공은 소멸한다. 대한항공은 공시를 통해 "합병 및 합병 후 통합 절차(PMI)를 통해 항공기 정비, 지상조업, 기내식 등 운항 인프라의 통합 운영으로 고정비 절감 및 규모의 경제를 실현할 수 있다"고 밝혔다. 이어 "해외 지점 및 영업망의 통합을 통해 중복 관리비용의 절감을 기대할 수 있다"고 설명했다. 합병 비율은 자본시장법령에 따른 기준시가를 바탕으로 대한항공 1 대 아시아나항공 0.2736432로 산정됐다. 이에 따라 대한항공의 자본금은 약 1017억원 증가할 것으로 예상된다. ◆ 안전운항 인가 등 후속 절차 본격화 대한항공은 합병 계약 이후 통합 항공사 운영을 위한 제반 절차에 착수한다. 항공사 안전운항체계의 안정적인 통합에 필요한 운영기준(OpSpecs·Operations Specifications) 변경 인가 등이 대표적이다. 운영기준 변경 인가는 합병 후 존속하는 대한항공의 기존 운항증명(AOC·Air Operator Certificate)을 유지하면서, 아시아나항공이 보유한 항공기와 안전 운항 시스템 전반을 대한항공 운영체계 안으로 통합하기 위한 법적·행정적 절차다. 대한항공은 오는 14일 합병 계약 체결 직후 국토교통부에 합병 인가를 신청한다. 오는 6월 중에는 통합에 따라 변경되는 항공 안전 관련 준수 조건과 제한 사항을 담은 운영기준 변경 인가를 신청할 계획이다. 국내 인허가 절차가 끝나면 해외 항공당국을 대상으로도 운영기준 변경 등 필요한 절차를 순차적으로 진행한다. 조원태 한진그룹 회장. [사진=대한항공] 아시아나항공은 오는 8월께 임시 주주총회를 열고 합병을 결의할 예정이다. 대한항공은 이번 합병이 소규모 합병 요건을 충족하는 만큼 아시아나항공 주주총회와 같은 날 이사회 결의로 주주총회를 갈음할 계획이다. 대한항공은 주주 권익 보호 절차도 병행했다. 대한항공은 "이번 합병이 주주들의 관심이 높은 사안인 만큼 주주 권익 보호 및 개정 상법에 따른 주주충실의무를 준수하기 위해 법무부가 발표한 '기업 조직개편 시 이사의 행위 규범 가이드라인'에서 권고하는 공정성 강화 조치를 충실히 이행했다"고 밝혔다. 대한항공은 자사 ESG위원회가 특별위원회 기능을 수행해 합병 거래 조건의 공정성 등을 별도 심의했다고 설명했다. 또 독립적인 외부 전문가를 통해 합병 가액과 비율의 적정성, 산정 방식의 공정성, 절차의 적정성, 주주 이익 보호 체계를 검증했다. 관련 내용은 증권신고서에 상세히 기재할 예정이다. ◆ 재무 부담 안고 시너지 본격화 대한항공은 재무 측면에서 단기 부담도 언급했다. 아시아나항공이 합병 전 기준 높은 부채비율과 상당 규모의 차입금 및 리스부채를 보유하고 있어 대한항공이 이를 포괄승계하게 되기 때문이다. 대한항공은 "합병 직후 단기적으로 합병 후 존속회사의 부채비율 상승 및 재무레버리지 확대가 불가피할 수 있다"고 밝혔다. 다만 "통합 현금흐름 창출 능력 강화, 중복 비용 절감에 따른 수익성 개선, 확대된 노선 네트워크를 기반으로 한 영업수익 증대를 통해 중장기적으로 재무 안정성이 점진적으로 회복 및 강화될 것으로 기대된다"고 덧붙였다. 대한항공의 아시나아항공 인수 관련 일지. [AI인포그래픽=김정인 기자] 영업 측면에서는 노선 네트워크와 운항 역량 통합이 핵심이다. 대한항공은 이번 합병을 통해 여객 네트워크 통합에 따른 운송 역량 확대와 MRO(항공기 정비·수리·운영) 등 고부가가치 사업 영역으로의 포트폴리오 재편을 추진한다. 대한항공은 "통합 네트워크를 기반으로 한 환승 수요 확대, 글로벌 항공사 동맹 스카이팀(Skyteam) 활용을 통한 코드쉐어 확대, 미주·유럽·동남아 등 핵심 국제선에서의 운항 효율화를 통해 중장기적으로 글로벌 영업 경쟁력이 강화될 것으로 기대된다"고 밝혔다. ◆ 마일리지·서비스 통합도 과제 통합 항공사 출범을 앞두고 안전 운항과 고객 서비스 통합 작업도 속도를 내고 있다. 대한항공은 중복 노선 재배치와 신규 노선 개발을 통해 고객 선택지를 넓히고, 공항 라운지 리뉴얼과 기내식 개편, 공항 터미널 이전 등을 통해 서비스 품질을 높여왔다. 양사 마일리지 통합안은 공정거래위원회 등 관계당국과 협의 중이다. 대한항공은 통합안이 확정되는 대로 고객들에게 안내할 계획이다. 인천 영종도 운북지구에 위치한 제2 엔진 테스트 셀의 모습. [사진=뉴스핌DB] 대한항공은 합병 이후 기존 이원화된 마일리지 프로그램, 지상조업, 기내서비스 운영 체계를 통합해 내부 비효율을 줄이고 원가 절감과 서비스 품질 향상을 추진할 계획이다. 안전 운항을 위한 선제 투자도 진행 중이다. 대한항공은 통합 후 늘어나는 기단과 노선, 인력에 대비해 서울 강서구 본사 종합통제센터(OCC), 객실훈련센터, 항공의료센터를 리모델링하고 업무 시스템을 정비했다. 통합 항공사 출범 직후 운항상 혼란을 줄이기 위해 양사 운항승무원 훈련 프로그램도 표준화했다. 엔진 테스트 셀(ETC), 신 엔진 정비 공장, 인천국제공항 인근 정비 격납고 등 대규모 항공기 정비 시설도 확장하거나 새로 짓고 있다. 대한항공은 통합 항공사 출범으로 국가 항공산업 경쟁력 보존, 인천국제공항 허브 기능 강화, 글로벌 항공 네트워크 확대 등의 효과를 기대하고 있다. 합병 기일은 오는 12월 16일이다. 통합 대한항공은 합병 이튿날인 12월 17일 출범한다. 이에 따라 아시아나항공 브랜드는 출범 38년 만에 역사 속으로 사라지게 된다. kji01@newspim.com 2026-05-13 17:38
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조국, 평택을 유세 중 이마 부상 [서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 경기 평택을 국회의원 재선거에 출마하는 조국 조국혁신당 대표가 유세 도중 이마를 문에 부딪치는 사고로 눈 부위에 멍이 들었지만, 예정된 일정을 이어가겠다는 뜻을 밝혔다. 조 대표는 13일 페이스북을 통해 "어제 일정 중 이마를 문에 세게 부딪히는 작은 사고가 났다"며 "자고 일어나니 눈두덩이가 붓고 멍이 들었다"고 했다. 경기 평택을 국회의원 재선거에 출마하는 조국 조국혁신당 대표가 유세 도중 이마를 문에 부딪치는 사고로 눈 부위에 멍이 들었다고 13일 밝혔다. [사진=조국 페이스북] 조 대표는 이날 오전 MBC 라디오 프로그램 '김종배의 시선집중' 인터뷰를 마친 뒤 자신이 거주 중인 평택 안중의 병원을 찾아 치료를 받았다고 했다. 그러면서 "주사도 맞고 약도 받았다"며 "의사, 간호사 선생님들의 환대와 내원하신 주민들의 응원에 감사했다"고 했다. 이어 동네 카페를 찾은 사실도 전하며 "소염제가 조금 독할 수 있으니 뭐라도 먹고 약을 먹으라는 당부를 들었다"고 설명했다. 그러면서 "내부가 마치 도서관 또는 화랑 같다"며 "조용히 독서하기 좋지만 저는 독서할 여유가 없다"고 했다. 조 대표는 이후 추가로 올린 글에서 문재인 정부 청와대 출신 인사들이 선거사무소를 찾았다고 밝혔다. 그는 "문재인 정부 청와대에서 근무했던 실장, 수석, 비서관님들이 선거사무소로 오셨다"며 "오른쪽 눈에 멍이 든 걸 보시고 놀라셨지만 '액땜'했다고 격려해주셨다"고 했다. 또 "거리에서 뵙는 시민들도 깜짝 놀라신다"며 "관리를 잘못한 점 죄송하다"고 적었다. 이어 "멍이 완전히 사라지는 데는 2~3일 걸릴 것 같다"면서도 "멍든 눈으로도 뚜벅이는 계속된다"고 강조했다. chogiza@newspim.com 2026-05-13 14:28

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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