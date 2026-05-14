전국 광역단체장 5월14일 일정

AI 핵심 요약beta
- 전국 시도 권한대행들이 13일 각종 현안회의와 기념식을 개최했다.
- 충북 이동옥 권한대행은 주요 간부공무원 회의와 편의증진의 날 기념식을 진행했다.
- 대전·세종·충남·경북·강원·부산·경남·전북·광주 등 지역별 권한대행도 지역 현안사업을 추진했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
▲이동옥 충북지사 권한대행
-주요 간부공무원 회의(08:30 행정부지사실)
-현안회의(09:00 여는마당2)
-제3회 편의증진의 날 기념식(10:30 청주시장애인스포츠센터)
-주요 사업대상지 점검(14:00 음성)
▲유득원 대전시장 권한대행
-0시축제 연계사업 추진보고회(10:00 대회의실)
-LIG정밀기술 Metal AM Center 개소식(14:00 LIG정밀기술)
▲김하균 세종시장 권한대행
-2026년 제2차 기후위기대응위원회 회의(14:00 집현실)
▲홍종완 충남지사 권한대행
-재난안전종사자 고위관리자 교육(9:00 국가재난안전교육원)
▲황명석 경북도지사권한대행 (행정부지사)
-제25회 식품안전의 날 기념행사(14:00 예천군문화회관)
- 구미부시장 내방(16:00 행정부지사실)
▲여중협 강원도지사 권한대행
-2026년 집중안전점검 관련 현장방문(11:00 원주)
-강원역사문화연구원 2026년 제3차 이사회 (17:00 한국역사문화연구원)
▲김경덕 부산시장 권한대행 주요일정 안내]
-부산대 80주년 개교기념식(10:30 부산대학교)
▲박일웅 경남지사 권한대행
-투르드 경남 2026 준비상황 보고회(13:30도정회의실)
-제2회 경남국제합창제(19:30 경남문화예술회관)
▲ 노홍석 전북지사 권한대행
-집중안전점검(10:00 덕진수영장)
▲강기정 광주시장
- 2026 세계인권도시포럼 개회식(14:00 김대중컨벤션센터)
[전국 종합=뉴스핌]
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