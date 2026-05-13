[프로농구] '0%의 기적' 현실로, KCC 챔프전 우승...허훈 MVP

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6위 팀 최초 정상 새 역사···이상민, KCC에서만 선수·코치 이어 감독으로 우승

PO서 평균 12.8점 8어시스트 3.8리바운드 1.3스틸 기록한 허훈 MVP 차지

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = KCC가 프로농구 역사에 새로운 이정표를 세웠다. 정규리그 6위 팀 최초의 챔피언결정전 우승을 달성했다. '0%의 기적'을 현실로 만들며 통산 7번째 정상에 올랐다.

KCC는 13일 고양 소노 아레나에서 열린 2025-2026 LG전자 프로농구 챔피언결정전(7전 4선승제) 5차전에서 소노를 76-68로 꺾었다.

[서울=뉴스핌] 프로농구 챔피언결정전 5차전 KCC와 소노의 경기에서 KCC가 승리하며 우승을 차지했다. [사진 = KBL] 2026.05.13 wcn05002@newspim.com

시리즈 전적 4승 1패를 기록한 KCC는 2023-2024시즌 이후 2년 만에 다시 챔피언 트로피를 들어 올렸다. 동시에 통산 7번째 우승을 차지하며 현대모비스와 함께 프로농구 플레이오프 최다 우승 공동 1위에 이름을 올렸다.

무엇보다 의미가 컸던 건 KCC가 정규리그 6위 팀 최초로 챔피언결정전 우승을 달성했다는 점이다. 기존까지 프로농구 역사에서 6위 팀이 챔피언결정전에 오른 사례조차 없었다. KCC는 플레이오프 내내 예상을 뒤집으며 새로운 역사를 써냈다.

우승 사령탑이 된 KCC 이상민 감독에게도 특별한 순간이었다. 이 감독은 선수와 코치, 감독으로 모두 우승을 경험한 역대 네 번째 인물이 됐다. 특히 이 모든 우승을 한 팀에서 이룬 최초의 사례라는 점에서 의미가 남달랐다.

이 감독은 KCC의 전신인 현대 시절부터 팀과 함께했다. 선수로 1997-1998시즌, 1998-1999시즌, 2003-2004시즌 우승을 경험했고, 2023-2024시즌에는 코치로 정상에 올랐다. 그리고 이번 시즌 감독 자격으로 다시 우승 반지를 끼며 자신의 농구 인생 마지막 꿈을 이뤘다.

반면 소노는 창단 이후 최고의 시즌을 보냈지만 마지막 문턱을 넘지 못했다. 2023년 고양 데이원을 인수하며 새 출발한 소노는 창단 이후 줄곧 하위권에 머물렀지만, 이번 시즌 정규리그 막판 10연승 돌풍을 일으키며 5위로 첫 플레이오프 진출에 성공했다.

[서울=뉴스핌] 프로농구 챔피언결정전 5차전 KCC와 소노의 경기에서 KCC가 득점에 성공하자 선수들이 기뻐하고 있다. [사진 = KBL] 2026.05.13 wcn05002@newspim.com

이후 6강 플레이오프에서 SK를 3연승으로 꺾었고, 4강에서는 정규리그 우승팀 LG마저 스윕하며 기적 같은 챔피언결정전 진출을 이뤄냈다. 비록 우승에는 실패했지만 구단 역사상 최고의 시즌을 완성했다.

이날 경기 초반부터 흐름은 KCC 쪽이었다. 1쿼터 시작과 함께 최준용, 허훈, 숀 롱, 송교창이 연속 득점을 터뜨리며 순식간에 14-2까지 달아났다.

소노는 임동섭과 케빈 켐바오의 외곽포로 반격에 나섰지만, KCC 역시 허웅이 3점슛 두 방을 꽂으며 흐름을 놓치지 않았다. KCC는 1쿼터를 25-12로 크게 앞선 채 마쳤다.

2쿼터에서도 KCC의 집중력은 이어졌다. 소노가 4분 51초를 남기고 임동섭의 외곽슛으로 한 자릿수 차까지 추격했지만, KCC는 숀 롱의 덩크와 허웅의 3점슛으로 다시 분위기를 가져왔다.

반면 소노는 턴오버가 잇따랐고, 외국인 빅맨 네이던 나이트가 일찍 파울 트러블에 걸리며 어려움을 겪었다. 여기에 팀 공격의 핵심인 이정현까지 전반 동안 단 2점에 묶이면서 공격이 원활하게 풀리지 않았다. KCC는 전반을 42-23으로 크게 앞선 채 마쳤다.

3쿼터 초반 KCC는 다시 한번 승부에 쐐기를 박았다. 최준용과 허웅이 연속 3점슛을 터뜨리며 순식간에 점수 차를 25점까지 벌렸다.

[서울=뉴스핌] 프로농구 챔피언결정전 5차전 KCC와 소노의 경기에서 KCC가 득점에 성공하자 허훈과 최준용이 하이파이브 하고 있다. [사진 = KBL] 2026.05.13 wcn05002@newspim.com

하지만 소노도 쉽게 무너지지 않았다. 나이트가 골밑에서 살아나기 시작했고, 이정현도 조금씩 득점 감각을 찾으며 추격전을 펼쳤다. 소노는 3쿼터 막판 10연속 득점에 성공하며 2분 30초를 남기고 41-56까지 따라붙었다.

그러나 KCC는 흔들리지 않았다. 4쿼터 초반 송교창의 3점슛과 최준용, 허웅의 득점으로 다시 흐름을 가져왔다. 결정적인 장면은 경기 종료 5분 42초 전 나왔다. 허웅이 68-50으로 달아나는 3점슛을 성공시키며 사실상 우승을 확정지었다.

소노는 이후 나이트와 이정현을 앞세워 마지막 추격에 나섰고, 종료 2분 30초 전에는 61-70까지 따라붙었다. 하지만 KCC는 종료 1분 35초 전 송교창의 득점으로 다시 두 자릿수 차를 만들며 승부를 끝냈다.

KCC는 이날 주전들의 고른 활약이 빛났다. 허웅이 3점슛 5개 포함 17점을 기록했고, 허훈은 15점 6리바운드 5어시스트로 팀 공격을 이끌었다. 최준용도 15점 6리바운드로 힘을 보탰고, 송교창은 14점 9리바운드, 숀 롱은 14점 10리바운드 5어시스트로 골밑을 장악했다.

반면 소노는 나이트가 26점으로 분전했고, 이정현도 15점 7어시스트 6리바운드를 기록했지만 팀 패배를 막지는 못했다. 특히 팀의 강점이던 3점슛 성공률이 21%(33개 시도 7개 성공)에 그친 것이 뼈아팠다.

[서울=뉴스핌] 프로농구 챔피언결정전 5차전 KCC와 소노의 경기에서 KCC가 우승한 후 허훈이 챔피언결정전 MVP를 수상했다. [사진 = KBL] 2026.05.13 wcn05002@newspim.com

한편 KCC 유니폼을 입고 프로 데뷔 후 첫 우승을 차지한 허훈은 챔피언결정전 최우수선수(MVP)까지 차지했다.

허훈은 지난 시즌 종료 후 프리에이전트(FA) 자격을 얻어 KT를 떠나 친형 허웅이 뛰고 있는 KCC로 이적했다. 공교롭게도 2023-2024시즌에는 KT 소속으로 챔피언결정전에 올랐지만 당시 허웅이 이끄는 KCC에 1승 4패로 밀려 준우승에 머문 아픔이 있었다.

하지만 이번에는 KCC 유니폼을 입고 직접 정상에 올랐다. 허훈은 기자단 투표 총 유효표 98표 가운데 79표를 획득하며 챔피언결정전 MVP로 선정됐다. MVP 트로피와 함께 상금 1000만원도 받았다.

허훈은 이번 플레이오프에서 경기당 평균 12.8점 8어시스트 3.8리바운드 1.3스틸을 기록하며 팀 우승을 이끌었다. 아버지 허재, 형 허웅에 이어 챔피언결정전 MVP를 수상한 또 하나의 가족 역사를 완성하게 됐다.

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