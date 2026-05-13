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[프로농구] '0%의 기적' 현실로, KCC 챔프전 우승...허훈 MVP

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  • KCC가 13일 소노를 76-68로 꺾고 챔피언결정전 우승했다.
  • 정규리그 6위 최초 우승으로 통산 7번째 정상 등극했다.
  • 이상민 감독이 한 팀서 선수·코치·감독 우승 1인자 됐다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

6위 팀 최초 정상 새 역사···이상민, KCC에서만 선수·코치 이어 감독으로 우승
PO서 평균 12.8점 8어시스트 3.8리바운드 1.3스틸 기록한 허훈 MVP 차지

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = KCC가 프로농구 역사에 새로운 이정표를 세웠다. 정규리그 6위 팀 최초의 챔피언결정전 우승을 달성했다. '0%의 기적'을 현실로 만들며 통산 7번째 정상에 올랐다.

KCC는 13일 고양 소노 아레나에서 열린 2025-2026 LG전자 프로농구 챔피언결정전(7전 4선승제) 5차전에서 소노를 76-68로 꺾었다.

[서울=뉴스핌] 프로농구 챔피언결정전 5차전 KCC와 소노의 경기에서 KCC가 승리하며 우승을 차지했다. [사진 = KBL] 2026.05.13 wcn05002@newspim.com

시리즈 전적 4승 1패를 기록한 KCC는 2023-2024시즌 이후 2년 만에 다시 챔피언 트로피를 들어 올렸다. 동시에 통산 7번째 우승을 차지하며 현대모비스와 함께 프로농구 플레이오프 최다 우승 공동 1위에 이름을 올렸다.

무엇보다 의미가 컸던 건 KCC가 정규리그 6위 팀 최초로 챔피언결정전 우승을 달성했다는 점이다. 기존까지 프로농구 역사에서 6위 팀이 챔피언결정전에 오른 사례조차 없었다. KCC는 플레이오프 내내 예상을 뒤집으며 새로운 역사를 써냈다.

우승 사령탑이 된 KCC 이상민 감독에게도 특별한 순간이었다. 이 감독은 선수와 코치, 감독으로 모두 우승을 경험한 역대 네 번째 인물이 됐다. 특히 이 모든 우승을 한 팀에서 이룬 최초의 사례라는 점에서 의미가 남달랐다.

이 감독은 KCC의 전신인 현대 시절부터 팀과 함께했다. 선수로 1997-1998시즌, 1998-1999시즌, 2003-2004시즌 우승을 경험했고, 2023-2024시즌에는 코치로 정상에 올랐다. 그리고 이번 시즌 감독 자격으로 다시 우승 반지를 끼며 자신의 농구 인생 마지막 꿈을 이뤘다.

반면 소노는 창단 이후 최고의 시즌을 보냈지만 마지막 문턱을 넘지 못했다. 2023년 고양 데이원을 인수하며 새 출발한 소노는 창단 이후 줄곧 하위권에 머물렀지만, 이번 시즌 정규리그 막판 10연승 돌풍을 일으키며 5위로 첫 플레이오프 진출에 성공했다.

[서울=뉴스핌] 프로농구 챔피언결정전 5차전 KCC와 소노의 경기에서 KCC가 득점에 성공하자 선수들이 기뻐하고 있다. [사진 = KBL] 2026.05.13 wcn05002@newspim.com

이후 6강 플레이오프에서 SK를 3연승으로 꺾었고, 4강에서는 정규리그 우승팀 LG마저 스윕하며 기적 같은 챔피언결정전 진출을 이뤄냈다. 비록 우승에는 실패했지만 구단 역사상 최고의 시즌을 완성했다.

이날 경기 초반부터 흐름은 KCC 쪽이었다. 1쿼터 시작과 함께 최준용, 허훈, 숀 롱, 송교창이 연속 득점을 터뜨리며 순식간에 14-2까지 달아났다.

소노는 임동섭과 케빈 켐바오의 외곽포로 반격에 나섰지만, KCC 역시 허웅이 3점슛 두 방을 꽂으며 흐름을 놓치지 않았다. KCC는 1쿼터를 25-12로 크게 앞선 채 마쳤다.

2쿼터에서도 KCC의 집중력은 이어졌다. 소노가 4분 51초를 남기고 임동섭의 외곽슛으로 한 자릿수 차까지 추격했지만, KCC는 숀 롱의 덩크와 허웅의 3점슛으로 다시 분위기를 가져왔다.

반면 소노는 턴오버가 잇따랐고, 외국인 빅맨 네이던 나이트가 일찍 파울 트러블에 걸리며 어려움을 겪었다. 여기에 팀 공격의 핵심인 이정현까지 전반 동안 단 2점에 묶이면서 공격이 원활하게 풀리지 않았다. KCC는 전반을 42-23으로 크게 앞선 채 마쳤다.

3쿼터 초반 KCC는 다시 한번 승부에 쐐기를 박았다. 최준용과 허웅이 연속 3점슛을 터뜨리며 순식간에 점수 차를 25점까지 벌렸다.

[서울=뉴스핌] 프로농구 챔피언결정전 5차전 KCC와 소노의 경기에서 KCC가 득점에 성공하자 허훈과 최준용이 하이파이브 하고 있다. [사진 = KBL] 2026.05.13 wcn05002@newspim.com

하지만 소노도 쉽게 무너지지 않았다. 나이트가 골밑에서 살아나기 시작했고, 이정현도 조금씩 득점 감각을 찾으며 추격전을 펼쳤다. 소노는 3쿼터 막판 10연속 득점에 성공하며 2분 30초를 남기고 41-56까지 따라붙었다.

그러나 KCC는 흔들리지 않았다. 4쿼터 초반 송교창의 3점슛과 최준용, 허웅의 득점으로 다시 흐름을 가져왔다. 결정적인 장면은 경기 종료 5분 42초 전 나왔다. 허웅이 68-50으로 달아나는 3점슛을 성공시키며 사실상 우승을 확정지었다.

소노는 이후 나이트와 이정현을 앞세워 마지막 추격에 나섰고, 종료 2분 30초 전에는 61-70까지 따라붙었다. 하지만 KCC는 종료 1분 35초 전 송교창의 득점으로 다시 두 자릿수 차를 만들며 승부를 끝냈다.

KCC는 이날 주전들의 고른 활약이 빛났다. 허웅이 3점슛 5개 포함 17점을 기록했고, 허훈은 15점 6리바운드 5어시스트로 팀 공격을 이끌었다. 최준용도 15점 6리바운드로 힘을 보탰고, 송교창은 14점 9리바운드, 숀 롱은 14점 10리바운드 5어시스트로 골밑을 장악했다.

반면 소노는 나이트가 26점으로 분전했고, 이정현도 15점 7어시스트 6리바운드를 기록했지만 팀 패배를 막지는 못했다. 특히 팀의 강점이던 3점슛 성공률이 21%(33개 시도 7개 성공)에 그친 것이 뼈아팠다.

[서울=뉴스핌] 프로농구 챔피언결정전 5차전 KCC와 소노의 경기에서 KCC가 우승한 후 허훈이 챔피언결정전 MVP를 수상했다. [사진 = KBL] 2026.05.13 wcn05002@newspim.com

한편 KCC 유니폼을 입고 프로 데뷔 후 첫 우승을 차지한 허훈은 챔피언결정전 최우수선수(MVP)까지 차지했다.

허훈은 지난 시즌 종료 후 프리에이전트(FA) 자격을 얻어 KT를 떠나 친형 허웅이 뛰고 있는 KCC로 이적했다. 공교롭게도 2023-2024시즌에는 KT 소속으로 챔피언결정전에 올랐지만 당시 허웅이 이끄는 KCC에 1승 4패로 밀려 준우승에 머문 아픔이 있었다.

하지만 이번에는 KCC 유니폼을 입고 직접 정상에 올랐다. 허훈은 기자단 투표 총 유효표 98표 가운데 79표를 획득하며 챔피언결정전 MVP로 선정됐다. MVP 트로피와 함께 상금 1000만원도 받았다.

허훈은 이번 플레이오프에서 경기당 평균 12.8점 8어시스트 3.8리바운드 1.3스틸을 기록하며 팀 우승을 이끌었다. 아버지 허재, 형 허웅에 이어 챔피언결정전 MVP를 수상한 또 하나의 가족 역사를 완성하게 됐다.

wcn05002@newspim.com

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38년 아시아나 역사 속으로 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 대한항공과 아시아나항공의 통합 작업이 마지막 단계에 들어섰다. 양사는 오는 14일 합병 계약을 체결하고, 오는 12월 17일 '통합 대한항공' 출범을 공식화한다. ◆ 5년 6개월 만에 합병 마침표 대한항공과 아시아나항공은 13일 각각 정기 이사회를 열고 합병계약 체결을 승인했다. 양사 합병 계약 체결은 2020년 11월 17일 대한항공과 아시아나항공의 신주인수계약 체결 이후 5년 6개월여 만이다. 앞서 코로나19 팬데믹에 따른 글로벌 여객 수요 급감으로 아시아나항공의 재무구조와 경쟁력이 약화되자 정부와 채권단은 항공산업 안정화를 위해 총 3조6000억원 규모의 정책자금을 지원했다. 대한항공 B787-10 항공기. [사진=대한항공] 대한항공은 이번 인수·합병 추진 과정에서 아시아나항공의 재무구조 개선과 경영 정상화를 위해 노력했고, 지원받은 공적자금을 전액 상환했다고 설명했다. 대한항공은 통합 항공사 출범을 기반으로 글로벌 항공시장 내 경쟁력을 강화하고 지속 가능한 성장 기반을 마련한다는 계획이다. 이번 합병으로 대한항공은 아시아나항공의 자산과 부채, 권리·의무, 근로자 일체를 승계한다. 합병 후 존속회사는 대한항공이며, 아시아나항공은 소멸한다. 대한항공은 공시를 통해 "합병 및 합병 후 통합 절차(PMI)를 통해 항공기 정비, 지상조업, 기내식 등 운항 인프라의 통합 운영으로 고정비 절감 및 규모의 경제를 실현할 수 있다"고 밝혔다. 이어 "해외 지점 및 영업망의 통합을 통해 중복 관리비용의 절감을 기대할 수 있다"고 설명했다. 합병 비율은 자본시장법령에 따른 기준시가를 바탕으로 대한항공 1 대 아시아나항공 0.2736432로 산정됐다. 이에 따라 대한항공의 자본금은 약 1017억원 증가할 것으로 예상된다. ◆ 안전운항 인가 등 후속 절차 본격화 대한항공은 합병 계약 이후 통합 항공사 운영을 위한 제반 절차에 착수한다. 항공사 안전운항체계의 안정적인 통합에 필요한 운영기준(OpSpecs·Operations Specifications) 변경 인가 등이 대표적이다. 운영기준 변경 인가는 합병 후 존속하는 대한항공의 기존 운항증명(AOC·Air Operator Certificate)을 유지하면서, 아시아나항공이 보유한 항공기와 안전 운항 시스템 전반을 대한항공 운영체계 안으로 통합하기 위한 법적·행정적 절차다. 대한항공은 오는 14일 합병 계약 체결 직후 국토교통부에 합병 인가를 신청한다. 오는 6월 중에는 통합에 따라 변경되는 항공 안전 관련 준수 조건과 제한 사항을 담은 운영기준 변경 인가를 신청할 계획이다. 국내 인허가 절차가 끝나면 해외 항공당국을 대상으로도 운영기준 변경 등 필요한 절차를 순차적으로 진행한다. 조원태 한진그룹 회장. [사진=대한항공] 아시아나항공은 오는 8월께 임시 주주총회를 열고 합병을 결의할 예정이다. 대한항공은 이번 합병이 소규모 합병 요건을 충족하는 만큼 아시아나항공 주주총회와 같은 날 이사회 결의로 주주총회를 갈음할 계획이다. 대한항공은 주주 권익 보호 절차도 병행했다. 대한항공은 "이번 합병이 주주들의 관심이 높은 사안인 만큼 주주 권익 보호 및 개정 상법에 따른 주주충실의무를 준수하기 위해 법무부가 발표한 '기업 조직개편 시 이사의 행위 규범 가이드라인'에서 권고하는 공정성 강화 조치를 충실히 이행했다"고 밝혔다. 대한항공은 자사 ESG위원회가 특별위원회 기능을 수행해 합병 거래 조건의 공정성 등을 별도 심의했다고 설명했다. 또 독립적인 외부 전문가를 통해 합병 가액과 비율의 적정성, 산정 방식의 공정성, 절차의 적정성, 주주 이익 보호 체계를 검증했다. 관련 내용은 증권신고서에 상세히 기재할 예정이다. ◆ 재무 부담 안고 시너지 본격화 대한항공은 재무 측면에서 단기 부담도 언급했다. 아시아나항공이 합병 전 기준 높은 부채비율과 상당 규모의 차입금 및 리스부채를 보유하고 있어 대한항공이 이를 포괄승계하게 되기 때문이다. 대한항공은 "합병 직후 단기적으로 합병 후 존속회사의 부채비율 상승 및 재무레버리지 확대가 불가피할 수 있다"고 밝혔다. 다만 "통합 현금흐름 창출 능력 강화, 중복 비용 절감에 따른 수익성 개선, 확대된 노선 네트워크를 기반으로 한 영업수익 증대를 통해 중장기적으로 재무 안정성이 점진적으로 회복 및 강화될 것으로 기대된다"고 덧붙였다. 대한항공의 아시나아항공 인수 관련 일지. [AI인포그래픽=김정인 기자] 영업 측면에서는 노선 네트워크와 운항 역량 통합이 핵심이다. 대한항공은 이번 합병을 통해 여객 네트워크 통합에 따른 운송 역량 확대와 MRO(항공기 정비·수리·운영) 등 고부가가치 사업 영역으로의 포트폴리오 재편을 추진한다. 대한항공은 "통합 네트워크를 기반으로 한 환승 수요 확대, 글로벌 항공사 동맹 스카이팀(Skyteam) 활용을 통한 코드쉐어 확대, 미주·유럽·동남아 등 핵심 국제선에서의 운항 효율화를 통해 중장기적으로 글로벌 영업 경쟁력이 강화될 것으로 기대된다"고 밝혔다. ◆ 마일리지·서비스 통합도 과제 통합 항공사 출범을 앞두고 안전 운항과 고객 서비스 통합 작업도 속도를 내고 있다. 대한항공은 중복 노선 재배치와 신규 노선 개발을 통해 고객 선택지를 넓히고, 공항 라운지 리뉴얼과 기내식 개편, 공항 터미널 이전 등을 통해 서비스 품질을 높여왔다. 양사 마일리지 통합안은 공정거래위원회 등 관계당국과 협의 중이다. 대한항공은 통합안이 확정되는 대로 고객들에게 안내할 계획이다. 인천 영종도 운북지구에 위치한 제2 엔진 테스트 셀의 모습. [사진=뉴스핌DB] 대한항공은 합병 이후 기존 이원화된 마일리지 프로그램, 지상조업, 기내서비스 운영 체계를 통합해 내부 비효율을 줄이고 원가 절감과 서비스 품질 향상을 추진할 계획이다. 안전 운항을 위한 선제 투자도 진행 중이다. 대한항공은 통합 후 늘어나는 기단과 노선, 인력에 대비해 서울 강서구 본사 종합통제센터(OCC), 객실훈련센터, 항공의료센터를 리모델링하고 업무 시스템을 정비했다. 통합 항공사 출범 직후 운항상 혼란을 줄이기 위해 양사 운항승무원 훈련 프로그램도 표준화했다. 엔진 테스트 셀(ETC), 신 엔진 정비 공장, 인천국제공항 인근 정비 격납고 등 대규모 항공기 정비 시설도 확장하거나 새로 짓고 있다. 대한항공은 통합 항공사 출범으로 국가 항공산업 경쟁력 보존, 인천국제공항 허브 기능 강화, 글로벌 항공 네트워크 확대 등의 효과를 기대하고 있다. 합병 기일은 오는 12월 16일이다. 통합 대한항공은 합병 이튿날인 12월 17일 출범한다. 이에 따라 아시아나항공 브랜드는 출범 38년 만에 역사 속으로 사라지게 된다. kji01@newspim.com 2026-05-13 17:38
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조국, 평택을 유세 중 이마 부상 [서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 경기 평택을 국회의원 재선거에 출마하는 조국 조국혁신당 대표가 유세 도중 이마를 문에 부딪치는 사고로 눈 부위에 멍이 들었지만, 예정된 일정을 이어가겠다는 뜻을 밝혔다. 조 대표는 13일 페이스북을 통해 "어제 일정 중 이마를 문에 세게 부딪히는 작은 사고가 났다"며 "자고 일어나니 눈두덩이가 붓고 멍이 들었다"고 했다. 경기 평택을 국회의원 재선거에 출마하는 조국 조국혁신당 대표가 유세 도중 이마를 문에 부딪치는 사고로 눈 부위에 멍이 들었다고 13일 밝혔다. [사진=조국 페이스북] 조 대표는 이날 오전 MBC 라디오 프로그램 '김종배의 시선집중' 인터뷰를 마친 뒤 자신이 거주 중인 평택 안중의 병원을 찾아 치료를 받았다고 했다. 그러면서 "주사도 맞고 약도 받았다"며 "의사, 간호사 선생님들의 환대와 내원하신 주민들의 응원에 감사했다"고 했다. 이어 동네 카페를 찾은 사실도 전하며 "소염제가 조금 독할 수 있으니 뭐라도 먹고 약을 먹으라는 당부를 들었다"고 설명했다. 그러면서 "내부가 마치 도서관 또는 화랑 같다"며 "조용히 독서하기 좋지만 저는 독서할 여유가 없다"고 했다. 조 대표는 이후 추가로 올린 글에서 문재인 정부 청와대 출신 인사들이 선거사무소를 찾았다고 밝혔다. 그는 "문재인 정부 청와대에서 근무했던 실장, 수석, 비서관님들이 선거사무소로 오셨다"며 "오른쪽 눈에 멍이 든 걸 보시고 놀라셨지만 '액땜'했다고 격려해주셨다"고 했다. 또 "거리에서 뵙는 시민들도 깜짝 놀라신다"며 "관리를 잘못한 점 죄송하다"고 적었다. 이어 "멍이 완전히 사라지는 데는 2~3일 걸릴 것 같다"면서도 "멍든 눈으로도 뚜벅이는 계속된다"고 강조했다. chogiza@newspim.com 2026-05-13 14:28

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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