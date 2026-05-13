대구농수산물유통관리공사-대구정책연구원 정책세미나 개최

AI 핵심 요약beta
- 대구농수산물유통관리공사와 대구정책연구원이 12일 세미나를 개최했다.
- 농산물 생산·유통 환경 변화에 대응한 정책 방향을 논의했다.
- 전문가 발표와 토론으로 지역 유통 효율화 방안을 모색했다.
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[대구=뉴스핌] 김용락 기자=대구농수산물유통관리공사와 대구정책연구원은 지난 12일 대구정책연구원에서 '농산물 생산·유통 환경 변화와 대구지역 대응방안'을 주제로 정책세미나를 공동 개최했다고 13일 밝혔다.
이번 세미나는 기후변화와 농산물 소비패턴 다양화, 온라인 유통 확대 등 급변하는 농산물 생산·유통 환경 변화에 대응해 지역 농산물 생산·유통 체계의 발전 방향과 정책 과제를 논의하기 위해 마련됐다.
이날 세미나는 지난해 6월 양 기관이 체결한 업무협약의 일환으로 지역 농수산물 유통 효율화를 위한 공동 연구와 정책 개발을 통해 상생발전을 도모하고자 개최됐다. 세미나는 전문가 발표와 지정토론 순으로 진행됐다.
첫 번째로 발제한 김병율 한국농산업미래연구원 원장은 '농산물 유통 환경 변화 전망과 발전방향'을 주제로 정부의 농산물 유통정책 방향과 농산물 유통구조의 변화 및 전망, 유통경로 다양화와 경쟁력 강화 방안 등에 대해 발표했다.
이어 정혜경 대구정책연구원 부연구위원은 '대구 농식품 생산·유통 정책 방향'을 주제로 농식품 생산·유통 환경 변화와 정책 방향, 대구농수산물도매시장 이전 등 지역 여건 변화를 설명하고 생산·유통·인력·수출·도시민 등 분야별 대구시 정책 방향을 제안했다.
김상덕 대구농수산물유통관리공사 사장은 "이번 정책세미나는 농산물 유통 환경 변화에 대응하기 위한 다양한 정책 방향과 현장 의견을 공유하는 뜻깊은 자리였다"며 "앞으로도 온라인도매시장 활성화, 물류 효율화, 디지털 기반 유통체계 구축 등을 통해 대구농수산물도매시장이 미래형 스마트 도매시장으로 도약할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
송재일 대구정책연구원장 직무대행 연구본부장은 "대구는 군위군과 달성군 등지를 중심으로 한 특화 농산물 생산 기반과 사통팔달의 교통망을 바탕으로 주요 농산물 소비·유통 거점으로 기능하고 있다"며 "앞으로도 빠르게 변화하는 농산물 생산·유통 환경에 대응해 지역 여건에 맞는 실효성 있는 정책 발굴과 연구에 힘쓰겠다"고 말했다.
yrk525@newspim.com