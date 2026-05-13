부산시, 여름철 자연재난 대비 총력 대응…AI·통합 모니터링 시스템 도입

AI 핵심 요약beta
- 부산시가 13일 여름철 자연재난 대비 총력 대응체계에 돌입했다.
- 김경덕 시장 권한대행이 최종 점검회의를 열고 풍수해 준비상황을 점검했다.
- 맨홀 추락방지시설 설치와 재난약자 보호 등 종합대책을 이달 중 수립한다.
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시설 정비 및 인력 지원 대폭 강화
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 호우·태풍 등 여름철 자연재난에 대비한 총력 대응체계에 돌입했다.
시는 13일 오전 시청 재난안전대책본부에서 김경덕 시장 권한대행 주재로 '여름철 자연재난 대비 최종 점검회의'를 열고 풍수해 대응 준비상황을 점검했다고 밝혔다.
이날 회의에는 시 관련 부서와 16개 구·군, 경찰·소방, 기상청, 해양수산청, 부산항만공사 등 50여 명이 참석해 기관별 중점 대책을 공유했다. 기후위기 대응 모니터링 강화와 6대 위험유형 중심 인프라 확충, 재난약자 보호 방안 등이 주요 점검 대상이다.
시는 앞서 3월 풍수해 6대 위험유형 집중관리 TF를 구성해 사전회의와 현장훈련, 80여 곳 점검을 진행했다. 6대 위험유형은 지하공간 침수, 산사태, 하천·해안 재해, 대형 공사장, 강풍·빌딩풍 등이다.
특히 '부산안전 ON'을 통해 하천 수위와 CCTV를 연계한 통합 모니터링을 실시하고, 급경사지에는 인공지능 기반 안전관리 시스템을 도입할 계획이다.
시설 정비도 병행한다. 시는 6월까지 중점관리구역 맨홀 2만2000여 곳에 추락방지시설을 설치하고, 빗물받이 13만 개 정비를 완료할 예정이다. 산사태 취약지 사방사업과 주요 하천 정비 공정도 우선 마무리한다.
해안가 월파 대응을 위해 수영만 일대 이안제 설치를 추진하고, 대형 공사장에 대한 집중 점검도 실시했다. 강풍과 빌딩풍에 대비한 비상근무 체계도 강화했다.
인명피해 우려지역은 363곳으로 확대 지정하고 대피 기준을 구체화했다. 재난약자 보호를 위해 우선대피대상자 804명을 선정하고, 주민대피지원단을 2600여 명 규모로 확대 운영한다.
아울러 피해 발생 시 현장연락관 파견과 피해자 지원체계도 강화할 방침이다. 시는 이 같은 내용을 반영한 '2026년 여름철 풍수해 종합대책'을 이달 중 수립할 계획이다.
김경덕 권한대행은 "예측을 넘는 집중호우에 대비해 모든 상황을 재점검하고 빈틈없는 대응체계를 갖춰야 한다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com