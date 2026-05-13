국힘 경기도당 공관위, 13일 광역의원 비례대표 16명 발표

AI 핵심 요약beta
- 국민의힘 경기도당 공관위가 13일 광역의원 비례대표 16명 추천 명단을 발표했다.
- 1번 이지혜 전 민주평통 성남시 교육위원장, 2번 오남석 현 경기도당 청년차장 등이다.
- 이들은 14일과 15일 정당추천 후보로 나서 정당투표 비율로 당선이 결정된다.
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[수원=뉴스핌] 정종일 기자 = 국민의힘 경기도당 공천관리위원회(이하 공관위)가 13일 오후 광역의원 비례대표 추천 명단을 발표했다.
공관위는 비례대표 1번에 이지혜(81년생) 전 민주평통 성남시 교육위원장을 추천했고 2번은 오남석(79년생) 현 경기도당 사무처 청년차장을 추천했다.
이어 3번은 최미금(68년생) 현 경기도당 저출산고령사회위원장, 4번은 김한슬(87년생) 현 구리시의원, 5번은 최지원 현 경기도당 여성정책기획위원장, 6번은 권태익 현 경기도당 장애인위원장의 추천을 결정했다.
또 7번은 금종례(64년생) 현 경기도당 수석대변인, 8번은 김진후(57년생) 현 경기지역자동차노동조합사무처장, 9번은 국은주(64년생) 전 경기도의회 의원, 10번은 박용일(91년생) 현 전국호남향우회중앙회 위원장을 추천했다.
이와 함께 11번 이지은(73년생) 현 경기도민회 운영위원, 12번 김선태(64년생) 전 경기도교육청 행정국장, 13번 김경윤(54년생) 전 (주)C앤M대표이사, 14번 김광호(62년생) 현 국힘 경기도당 운영부위원장, 15번 성주(69년생) 현 국민의힘 비례 광역의원 후보, 16번 정명기(62년생) 현 (사)행복한출생든든한미래 임원 등 모두 16명을 추천했다.
이들은 오는 14일과 15일 정당추천 비례대표 후보자로 선거에 나서게 되며 ;정당투표에 따른 비율에 따라 당선여부가 결정되게 된다.
경기도 광역의원 비례대표 추천 명단은 다음과 같다.
▲1번 이지혜(81년생) 전 민주평통 성남시 교육위원장
▲2번 오남석(79년생) 현 경기도당 사무처 청년차장
▲3번 최미금(68년생) 현 경기도당저출산고령사회 위원장
▲4번 김한슬(87년생)현 구리시의원
▲5번 최지원(65년생) 현 경기도당 여성정책기획위원장
▲6번 권태익(64년생) 현 국민의힘 경기도당장애인위원장
▲7번 금종례(64년생) 현 경기도당 수석대변인
▲8번 김진후(57년생) 현 경기지역자동차노동조합사무처장
▲9번 국은주(64년생) 전 경기도의회 의원
▲10번 박용일(91년생) 현 전국호남향우회중앙회 위원장
▲11번 이지은(73년생) 현 경기도민회 운영위원
▲12번 김선태(64년생) 전 경기도교육청 행정국장
▲13번 김경윤(54년생) 전 (주)C앤M대표이사
▲14번 김광호(62년생) 현 국힘 경기도당 운영부위원장
▲15번 성주(69년생) 현 국민의힘 비례 광역의원 후보
▲16번 정명기(62년생) 현 (사)행복한출생든든한미래 임원
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