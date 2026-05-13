BNK경남은행, 지역 수출입기업 환리스크 관리 컨설팅 지원

AI 핵심 요약beta
- BNK경남은행이 13일 환율 변동성 확대에 대응해 지역 수출입기업 대상 환리스크 관리 컨설팅을 실시했다고 밝혔다.
- 은행은 7일과 12일 부산 강서구 기업 2곳을 방문해 현장 컨설팅을 진행했다.
- 본부와 영업점 협업으로 외환시장 동향과 환리스크 관리 방안을 공유했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = BNK경남은행은 환율 변동성 확대에 대응하기 위해 지역 수출입기업을 대상으로 환리스크 관리 컨설팅을 실시했다고 13일 밝혔다.
경남은행은 지난 7일과 12일 양일간 부산 강서구 소재 수출입기업 2곳을 방문해 현장 컨설팅을 진행했다. 호르무즈 해협 봉쇄 및 지정학적 불안정으로 환율 변동성이 커지는 상황에서 기업들의 환리스크 관리를 돕기 위한 조치다.
컨설팅은 본부와 영업점 협업으로 진행됐다. 본부 직원들이 영업점에서 추천한 기업을 직접 방문해 최근 외환시장 동향과 미국·중동 지정학적 리스크에 따른 환율 전망을 설명하고 환리스크 관리 방안을 공유했다.
BNK경남은행 관계자는 "고객 밀착형 외환서비스로 환율 변동에 따른 손실을 줄이는 데 실질적 도움이 되길 바란다"며 "본부와 영업점 협력을 통해 외환마케팅 지원을 강화할 계획"이라고 말했다.
은행은 참여 기업 임직원 대상 리뷰를 거쳐 컨설팅 확대를 검토할 예정이다.
news2349@newspim.com