[6·3 지선] 오세훈 "수도권 반려동물 테마파크 조성…전문 추모관 건립"

AI 핵심 요약beta
- 오세훈 서울시장 후보가 13일 반려동물 공약을 발표했다.
- 연천군에 12만㎡ 테마파크를 2029년까지 조성하고 추모관을 건립한다.
- 동물복지센터 6개소 확충과 소득공제 등 지원책을 제시했다.
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반려동물 진료비 소득공제·돌봄 구축
[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 오세훈 국민의힘 서울시장 후보는 13일 '반려동물 공약'을 발표했다. 인프라 확충은 물론 제도적 지원을 통해 서울을 '반려동물의 시작과 마지막까지 함께하는 행복 도시'로 만들겠다는 구상이다.
오세훈 후보 캠프에 따르면 오 후보는 이날 핵심공약으로 경기도 연천군 임진강 유원지 부지에 12만㎡ 규모의 '서울 반려동물 테마파크'를 2029년까지 조성하겠다고 공약했다.
구체적으로 테마파크 내에는 5000㎡ 규모의 전문 추모관을 건립해 화장로 3기와 봉안당, 추모 공간을 마련할 계획이다. 이는 서울 시내에 전무한 장묘 시설로 인해 큰 불편을 겪어온 시민들의 요구를 반영했다는 설명이다.
아울러 취약계층과 유기동물 입양 시민을 대상으로 테마파크 이용료와 추모관 장례비용 지원도 추진한다. 유기동물 입양부터 반려의 마지막 순간까지 책임 있는 돌봄을 실천하는 시민들을 뒷받침해, 성숙한 반려문화를 확산하겠다는 취지다.
유기동물 보호와 복지 서비스를 강화하기 위해 현재 3개소인 '서울시립 동물복지지원센터'를 2030년까지 6개소로 2배 확충한다는 계획도 밝혔다. 유기·학대 동물을 위한 치료·입양 기능을 확대하고, 고립은둔 청년이나 자살 유가족이 유기 동물과 교감하며 심리적 안정을 찾는 '마음나눌개' 프로그램의 거점으로 활용할 방침이다.
집 근처에서 반려동물과 여가를 즐길 수 있는 공간도 대폭 늘린다.
2030년까지 반려견 놀이터는 총 20개소로 확대하고, 반려견의 감각 활동을 유도하는 정원형 공간 '펫가든'도 신규 조성한다. 자치구별로 1개소 이상의 반려견 놀이터·펫가든을 확보하겠다는 계획으로, 연내 매헌시민의 숲에 첫 펫가든이, 봉화산근린공원에 놀이터가 각각 개장될 예정이다.
사회적 약자의 반려생활까지 세심하게 살피는 '반려동물 의료·돌봄 안전망' 구축에도 나선다. 취약계층 반려인이 경제적 부담이나 돌봄 공백 때문에 반려동물과의 삶을 포기하지 않도록 권역별 공공동물병원 지정과 긴급 돌봄 위탁소를 확대하고, 어르신 반려인을 위한 찾아가는 반려돌봄 서비스도 만든다.
반려동물 양육 가계 부담을 줄이기 위해 연간 100만원 한도의 소득공제 항목을 신설해 세제 혜택을 제공할 방침이다. 오 후보는 "반려동물은 이제 가족의 일원으로서 우리 삶의 질과 직결되는 존재"라며 "인프라와 제도, 문화를 아우르는 촘촘한 지원을 통해 사람과 동물이 모두 행복한 서울을 만들겠다"고 강조했다.
kh99@newspim.com