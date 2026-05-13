스타비젼 오렌즈, 일본 돈키호테 컬러렌즈 부문 매출 기록

AI 핵심 요약beta
- 오렌즈가 13일 일본 돈키호테에서 컬러렌즈 매출 1위를 달성했다.
- 일본 시장의 높은 진입 장벽 속 유통망 확보와 공급망 관리를 통해 성과를 냈다.
- 현지 소비 패턴 분석 후 맞춤형 라인업으로 시장 점유율을 강화한다.
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[서울=뉴스핌] 오경진 기자 = 국내 뷰티 플랫폼 기업 스타비젼의 콘택트렌즈 브랜드 오렌즈(OLENS)가 일본 최대 복합 할인매장인 돈키호테에서 컬러렌즈 부문 브랜드 매출 1위를 달성했다. 돈키호테는 일본 전역에 방대한 점포망을 보유해 현지 소비자뿐만 아니라 외국인 관광객까지 흡수하는 핵심 오프라인 유통 채널이다.
업계 분석에 따르면 일본 컬러렌즈 시장은 자국 광학 브랜드들의 지배력이 강해 진입 장벽이 높은 지역으로 평가받는다. 오렌즈가 이러한 시장 환경에서 매출 선두를 차지한 것은 현지 시장 내 실질적인 수요와 인지도를 확보했음을 보여주는 지표로 풀이된다. 오렌즈 측은 일본 소비자의 구매 동향을 반영한 유통망 확보와 오프라인 채널에 특화된 공급망 관리를 이번 성과의 결정적인 요인으로 꼽았다.
오렌즈는 이번 오프라인 채널에서의 성과를 기반으로 현지 고객의 선호도와 소비 패턴을 세밀하게 분석할 계획이다. 향후 소비자 요구에 부합하는 맞춤형 신규 라인업을 지속적으로 전개하며 일본 내 시장 점유율을 더욱 강화한다는 방침이다.
ohzin@newspim.com