복지부, 정신질환 입퇴원 절차 개선 착수…민관협의체 '첫발'

AI 핵심 요약beta
- 보건복지부가 12일 입퇴원절차개선민관협의체 1차 회의를 열었다.
- 입퇴원 절차 개선을 위해 현장 의견을 청취했다.
- 2027년 시범사업 운영 모형을 검토하며 즉시 과제는 신속 추진한다.
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복지부 "공적 책임 강화할 것"
[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 보건복지부가 정신질환자의 의료기관 진입부터 지역사회 연계까지 전 과정을 아우르는 입퇴원 절차 개선에 착수했다.
복지부는 지난 12일 오후 '입퇴원절차개선민관협의체' 제1차 회의를 개최하고 입퇴원 절차를 개선하기 위해 현장의 다양한 의견을 청취했다고 13일 밝혔다.
협의체는 제3차 정신건강복지기본계획의 후속 조치로 2027년부터 추진 예정인 입퇴원 절차 개선 시범사업의 운영 모형과 절차 개선 방안을 검토하기 위해 구성됐다. 관계부처와 전문가 등이 참여해 제도 운영 과정에서 나타나는 현장 의견을 폭넓게 수렴하고 이를 바탕으로 실효성 있는 개선 방안을 마련할 예정이다.
이번 회의에서는 입퇴원 절차상 어려움과 그간 정신건강복지 정책에서 다룬 입퇴원 절차 전반 운영 과정의 개선 필요사항을 논의했다. 협의체에서 검토한 대안에 대해 당사자와 가족을 비롯한 현장 의견을 폭넓게 청취해 개선안을 마련할 예정이다. 개선안에서 즉시 이행이 가능한 과제는 신속히 조치하고, 중장기 검토가 필요한 과제는 관계기관 협의를 거쳐 단계적으로 추진할 계획이다.
이선영 정신건강정책관은 이날 회의에서 "입퇴원 절차는 정신질환 치료를 위해 의료기관으로 진입하고 지역사회로 연계하는 중요한 제도"라며 "협의체에서 논의된 다양한 의견을 반영해 당사자와 가족이 안심하고 치료받을 수 있도록 공적 책임을 지속적으로 강화해 나가겠다"고 강조했다.
sdk1991@newspim.com