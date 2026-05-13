경남도, '여름철 온열질환 응급실 감시체계' 운영…피해 최소화

AI 핵심 요약beta
- 경남도가 13일 15일부터 9월30일까지 온열질환 응급실감시체계를 운영한다.
- 질병관리청과 시군 보건소, 48개 응급실이 참여해 매일 환자 현황을 보고한다.
- 이를 통해 건강취약계층 폭염 대비 정보를 제공하고 예방 수칙을 당부한다.
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[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도는 오는 15일부터 9월30일까지 여름철 온열질환 피해 최소화를 위해 '온열질환 응급실감시체계'를 운영한다고 13일 밝혔다.
이 체계는 질병관리청과 경남도, 시군 보건소, 응급실 운영 의료기관이 협력해 운영된다. 올해 도내 48개 응급실 운영 의료기관이 참여하며, 응급실 내원 온열질환자 현황을 매일 파악해 질병관리청으로 보고한다.
이를 통해 건강취약계층의 폭염 대비 정보를 제공한다.
일일통계 정보는 다음 날 오후 4시 질병관리청 홈페이지를 통해 공개된다. 경로는 정책정보-건강 위해 예방·관리-기후변화-온열질환-신고현황 및 감시체계 연보다.
온열질환은 장시간 폭염 노출로 탈진, 오심, 구토, 경련 등을 동반하며, 열경련·열부종·열실신부터 열탈진·열사병까지 나타난다. 도에 지난해 신고된 온열질환자 382명, 사망자 3명이다.
도는 온열질환이 폭염 노출로 인한 인체 피해로, 기온·환경변화 정보 수집과 건강수칙 준수를 통해 예방 가능하다고 설명했다.
강은영 경남도 의료정책과장은 "온열질환은 사전 대비로 예방할 수 있으므로 폭염 시 수분 섭취와 더운 시간대 휴식을 통해 건강보호 수칙을 지켜달라"고 당부했다.
news2349@newspim.com