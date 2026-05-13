男团BOYNEXTDOOR世界巡演将在首尔启航

纽斯频通讯社首尔5月13日电 韩国男团BOYNEXTDOOR即将开启首次世界巡演。BOYNEXTDOOR于13日下午2时通过官方社交媒体（SNS）及全球粉丝平台Weverse公布《BOYNEXTDOOR TOUR-KNOCK ON Vol.2》巡演消息。

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此次巡演将于7月17日至19日在首尔KSPO DOME启动，随后于8月1日至2日前往釜山演出，这也是组合首次在釜山举办单独演唱会。

之后，BOYNEXTDOOR还将在日本6座城市展开巡演，包括8月21日至23日神奈川、8月29日至30日佐贺、9月9日至10日大阪、9月19日至20日宫城、9月25日至26日长野以及10月10日至11日千叶。

尤其是BOYNEXTDOOR还将首次开启北美巡演。组合将于10月30日在达拉斯开唱，之后依次前往庞帕诺海滩、芝加哥、纽约、多伦多、温哥华、西雅图、旧金山、洛杉矶以及墨西哥城，仅北美地区就将巡回10座城市。

此外，组合还将在亚洲6座城市与粉丝见面，包括12月5日雅加达、12月26日吉隆坡、明年1月9日台北、1月16日香港、1月23日新加坡以及1月30日曼谷。

BOYNEXTDOOR曾于2024年12月在仁川启动首次单独巡演，并于去年7月在首尔圆满收官。组合共在13座城市举办23场演出，展现出不俗的票房号召力。

BOYNEXTDOOR还将于6月8日发行首张正规专辑《HOME》。据介绍，这将是一张融入组合真实故事的自传式专辑。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社