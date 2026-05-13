[프로야구] 노무현재단, 롯데 '무한 박수' 논란에 항의... 롯데 "해당 직원 퇴사"

AI 핵심 요약beta
- 노무현재단이 13일 롯데 유튜브 채널의 노무현 비하 표현에 유감을 표했다.
- 롯데 자이언츠 TV가 11일 KIA전 영상에 '노'와 '무한 박수' 자막을 넣어 논란이 됐다.
- 재단은 12일 사직구장 방문해 재발 방지와 조사 공개를 요구했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
롯데 "구단 내부에서 검수를 거치는 시스템으로 재발하지 않도록 할 것"
[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 노무현재단이 롯데의 공식 유튜브 채널에서 노무현 전 대통령을 비하하는 표현이 노출된 것과 관련해 강한 유감을 표하며 철저한 재발 방지 대책 마련을 촉구했다.
노무현재단은 13일 공식 입장을 통해 "대중적 영향력이 큰 프로스포츠 구단의 공식 채널에서 특정 커뮤니티의 혐오 표현이 여과 없이 사용된 이번 사태에 깊은 유감을 표한다"라고 밝혔다.
논란은 롯데가 지난 11일 공식 유튜브 채널 '자이언츠 TV'를 통해 공개한 10일 부산 KIA전 승리 영상에서 불거졌다. 영상에는 롯데 내야수 노진혁이 더그아웃에서 박수를 치는 장면이 담겼는데, 해당 장면에 '무한 박수'라는 자막이 삽입됐다.
일부 야구팬들은 노진혁 유니폼 뒷면의 '노' 자와 자막 '무한 박수'가 결합되면서 극우 성향 온라인 커뮤니티에서 고(故) 노무현 전 대통령을 비하할 때 사용하는 표현을 연상시킨다고 지적했고, 이후 온라인을 중심으로 논란이 확산됐다.
이에 롯데는 "촬영 및 편집 과정에서 해당 표현이 연상될 가능성을 충분히 인지하지 못한 채 사용됐다"라며 "확인 즉시 해당 장면을 삭제 조치했고, 향후 콘텐츠 검수를 더욱 철저히 하겠다"라고 사과했다.
그러나 노무현재단은 단순한 실수로 보기 어렵다는 입장을 내놨다. 재단 측은 "광주 연고 팀과의 경기 직후였고, 5·18 민주화운동 기념일과 노무현 대통령 서거일(5월 23일)을 앞둔 시점이라는 점을 고려하면 결코 가볍게 넘길 수 없는 사안"이라며 "이미 많은 시민이 깊은 상처를 받았다"라고 강조했다.
이어 "스포츠는 치열한 경쟁 속에서도 서로를 존중하는 평화와 화합의 장이어야 한다"라며 "누군가를 향한 조롱과 혐오가 '재미'나 '실수'라는 이유로 면죄돼서는 안 된다"라고 덧붙였다.
노무현재단은 전날(12일) 부산 사직구장을 직접 방문해 항의 서한을 전달한 것으로 알려졌다. 재단은 롯데를 향해 "이번 사태의 발생 경위와 내부 조사 결과를 투명하게 공개하라"라며 "콘텐츠 제작과 검수 전반에 대한 철저한 시스템 점검, 강력한 재발 방지 대책 마련, 책임자 문책 조치를 실시하고 그 결과를 공개해야 한다"라고 요구했다.
롯데는 재단 측과의 면담 과정에서 재차 사과의 뜻을 전했다. 구단은 "이유를 불문하고 사과드렸다"라며 "해당 자막을 삽입한 협력사 직원은 퇴사 처리된 것으로 확인됐다"라고 설명했다.
또 "앞으로 협력사에서 제작한 영상이라도 구단 내부에서 2차, 3차 검수를 거치는 시스템을 마련해 유사 사례가 재발하지 않도록 하겠다"라며 고개를 숙였다.
wcn05002@newspim.com