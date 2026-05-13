[MLB] '빅리그 도전' 고우석, 트리플A 복귀 후 2경기 연속 무실점 완벽투

AI 핵심 요약beta
- 고우석이 13일 트리플A 경기에서 2이닝 무실점 호투했다.
- 트리플A 승격 후 2경기 연속 무실점으로 안정감을 보였다.
- 올시즌 12경기 평균자책점 1.80 기록하며 메이저 승격 기대를 키웠다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 메이저리그(MLB) 데뷔의 꿈을 향해 미국 잔류를 택한 고우석이 트리플A 복귀 후 연일 인상적인 투구를 이어가고 있다.
디트로이트 타이거스 산하 트리플A 팀 털리도 머드헨스 소속인 고우석은 13일(한국시간) 미국 네브래스카주 파필리온 워너 파크에서 열린 오마하 스톰체이서스(캔자스시티 산하)와의 마이너리그 경기에서 8회말 팀의 네 번째 투수로 등판해 2이닝 1피안타 3탈삼진 무실점으로 호투했다. 이날 고우석은 총 25개의 공을 던졌고 볼넷은 단 하나도 허용하지 않았다.
털리도가 18-1로 크게 앞선 상황에서 마운드에 오른 고우석은 첫 이닝부터 위력적인 공을 뿌렸다. 8회말 삼진 두 개를 곁들여 삼자범퇴로 이닝을 정리했고, 9회에도 선두타자 조시 로하스를 헛스윙 삼진으로 돌려세우며 흐름을 이어갔다.
이어 루크 메일리를 유격수 땅볼로 처리한 그는 2사 후 개빈 크로스에게 우전 안타를 허용했지만 흔들리지 않았다. 마지막 타자 케빈 뉴먼을 유격수 땅볼로 유도하며 경기를 깔끔하게 마무리했다.
털리도 타선도 폭발했다. 홈런 4개를 포함해 장단 19안타를 몰아친 털리도는 오마하를 19-1로 완파했다.
무엇보다 고우석의 최근 흐름이 눈길을 끈다. 그는 지난 9일 더블A 이리 시울브스에서 다시 트리플A로 승격된 뒤 2경기 연속 무실점 투구를 기록했다. 승격 당일 멤피스 레드버즈(세인트루이스 산하)전에서도 3이닝 무실점으로 강렬한 인상을 남겼고, 이날 경기에서도 안정감을 이어갔다.
올 시즌 성적도 뛰어나다. 고우석은 더블A와 트리플A를 통틀어 12경기에서 20이닝을 소화하며 1패 2세이브 2홀드 평균자책점 1.80을 기록 중이다. 삼진은 28개를 잡아낸 반면 볼넷은 단 8개만 허용하며 안정적인 제구력까지 과시하고 있다.
지난달 더블A 강등은 오히려 반전의 계기가 됐다. 고우석은 더블A에서 약 한 달 동안 8경기에 등판해 13.2이닝 평균자책점 0.66을 기록하며 압도적인 투구를 펼쳤다. 이 기간 삼진 22개를 잡아내는 동안 볼넷은 단 2개에 불과했다.
2023시즌 종료 후 샌디에이고와 계약하며 미국 무대에 도전장을 내민 고우석은 아직 메이저리그 데뷔의 꿈을 이루지 못했다. 트레이드와 방출이라는 아픔도 겪었다. 하지만 그는 포기하지 않았다.
최근에는 친정팀 LG가 마무리 투수 유영찬의 시즌 아웃 이후 복귀 의사를 적극적으로 타진하기도 했다. 그러나 고우석은 미국에 남아 빅리그 도전을 이어가겠다는 뜻을 분명히 했다.
그리고 현재의 투구 내용은 그 선택이 틀리지 않았음을 보여주고 있다. 트리플A에서도 안정적인 모습을 이어가고 있는 고우석은 다시 한 번 메이저리그 승격 가능성을 키워가고 있다.
wcn05002@newspim.com