이민기·몬스타엑스 형원, 저승사자 된다…'저승사자 생명연장 프로젝트' 주연 호흡

AI 핵심 요약beta
- 테이크원컴퍼니가 13일 이민기와 형원을 '저승사자 생명연장 프로젝트' 주연으로 발탁했다.
- 이민기는 규정 파괴 사수 '강림', 형원은 원칙주의 신입 '준호'로 호흡을 맞춘다.
- 2026년 하반기 공개 예정인 이 작품은 저승의 휴먼 블랙코미디 멀티 포맷 프로젝트다.
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 이민기와 몬스타엑스 형원이 저승사자로 만난다.
13일 테이크원컴퍼니는 "이민기와 형원이 2026년 하반기 공개 예정인 '저승사자 생명연장 프로젝트'의 주연으로 발탁됐다"고 밝혔다.
2026년 하반기 공개 예정인 '저승사자 생명연장 프로젝트'는 원리원칙주의자 신입 저승사자와 프로 규정 파괴자인 사수 저승사자 콤비가 금지된 생명 연장에 손을 대며 벌어지는 휴먼 블랙코미디다. 영화 '럭키', '힘을 내요, 미스터 리', 넷플릭스 시리즈 '새콤달콤' 등을 연출한 이계벽 감독의 신작으로, 마치 직장처럼 운영되는 저승의 모습을 통해 삶과 죽음을 대하는 태도에 대해 질문을 던지는 작품이다.
이민기와 형원은 각각 사수와 신입 저승사자로 분해 극을 이끈다. 이민기는 늘 규정을 비껴가지만 실적은 1등인 사수 저승사자 '강림' 역을, 형원은 원리 원칙만을 추구해 죽음을 업무로만 여기는 신입 저승사자 '준호' 역을 맡는다. '준호'는 '강림'을 만나며 신념이 흔들리기 시작하고, '강림'은 그런 '준호'를 지켜보다 점차 예상치 못한 상황에 휘말리게 된다. 이처럼 정반대 성격의 두 저승사자가 만들어낼 관계성과 호흡에 관심이 모인다.
'저승사자 생명연장 프로젝트'는 제작 초기 단계부터 영화, 미드폼, 숏폼까지 아우르는 멀티 포맷 프로젝트로 기획됐다. 하나의 이야기를 각기 다른 길이와 호흡의 포맷으로 구현해 IP 활용도를 확장하고, 콘텐츠 소비 방식의 다양성에 대응하는 전략적 시도로 주목받는다. 현재 모든 촬영을 마치고 후반 작업을 진행 중인 상태로, 2026년 하반기 중 공개될 예정이다.
moonddo00@newspim.com