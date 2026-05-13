대전보건환경연·보건대, 청년 미래내일 일경험 지원사업 '맞손'

AI 핵심 요약beta
- 대전시가 13일 대전보건환경연구원과 대전보건대학교와 청년 일경험 사업 MOU를 체결했다.
- 미취업 청년들에게 현장 중심 일경험과 취업역량 강화를 지원한다.
- 연구원은 식품·의약·감염병 분야 경험을, 대학은 모집·교육·취업 연계를 담당한다.
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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전시는 대전보건환경연구원과 대전보건대학교가 고용노동부가 추진하는 '2026년 청년 미래내일 일경험 지원사업' 운영을 위해 13일 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.
이번 협약은 직무 경험이 부족한 미취업 청년들에게 다양한 현장 중심의 일경험 기회를 제공하고 원활한 노동시장 진입과 취업역량 강화를 지원하기 위해 마련됐다.
특히 대전보건환경연구원에서는 식품 안전관리, 의약품 분석, 감염병 진단 및 검사 분야 등에서 다양한 연구·검사·분석 업무를 기반으로 청년들에게 전문적인 현장 경험을 제공할 예정이다.
대전보건대학교는 사업 운영기관으로서 참여 청년 모집과 교육 운영, 진로 및 취업 연계 지원 등을 담당하며 청년들이 산업 현장에 필요한 실질적인 직무 역량을 갖출 수 있도록 적극 지원할 방침이다.
정태영 보건환경연구원장은 "이번 협약을 통해 청년들이 공공 보건 분야의 다양한 실무를 직접 경험하고 진로를 구체적으로 경험하는 데 도움이 되길 바란다"며 "앞으로도 지역 청년들에게 양질의 일경험 기회를 제공할 수 있도록 지속적으로 협력하겠다"고 말했다.
한편 '2026년 청년 미래내일 일경험 지원사업'은 고용노동부가 청년들에게 다양한 직무 체험과 현장 경험을 제공해 진로 탐색 및 취업 준비를 지원하기 위해 추진하는 사업이다.
nn0416@newspim.com