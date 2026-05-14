[오늘날씨] 한낮 31도…이른 더위에 일교차 커

AI 핵심 요약beta
- 14일 목요일 전국 대체로 맑으나 전라권과 경남서부는 오후부터 소나기가 내리겠다.
- 낮 최고기온은 31도에 달하고 아침 최저기온은 12~15도로 일교차가 15도 안팎이다.
- 예상 강수량은 광주·전남과 전북, 경남 서부 내륙이 5~20㎜ 안팎이겠다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 14일인 목요일은 전국 대체로 맑겠으나 전라권과 경남서부 오후부터 저녁 사이에 가끔 구름많아지겠다. 낮 최고기온은 31도에 달할 전망이다.
기상청에 따르면 이날 우리나라는 전국이 맑겠으나 정오부터 저녁 9시 사이에는 전라권과 경남 서부 내륙에 곳에 따라 소나기가 내리겠다.
예상 강수량은 광주·전남과 전북, 경남 서부 내륙이 5∼20㎜ 안팎이다.
이날부터 전국 내륙 대부분 지역으로 더위가 확대될 전망이다. 내륙을 중심으로 일교차도 15도 안팎까지 벌어질 것으로 전망된다.
아침 최저기온은 12~15도로 전망된다. ▲서울 15도 ▲인천 14도 ▲춘천 14도 ▲강릉 15도 ▲대전 14도 ▲대구 15도 ▲전주 15도 ▲광주 15도 ▲부산 15도 ▲제주 14도 ▲울릉도·독도 15도다.
낮 최고기온은 18∼31도로 예상된다. 지역별로 보면 ▲서울 31도 ▲인천 29도 ▲춘천 28도 ▲강릉 20도 ▲대전 30도 ▲대구 26도 ▲전주 29도 ▲광주 28도 ▲부산 23도 ▲제주 24도 ▲울릉도·독도 19도다.
바다의 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5∼1.0ｍ, 서해 앞바다에서 0.5ｍ 내외로 일겠다.
calebcao@newspim.com