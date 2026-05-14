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더 뉴 그랜저, 40년 헤리티지에 AI 입혔다…현대차 SDV 전환 첫 주자

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AI 핵심 요약

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  • 현대자동차는 14일 더 뉴 그랜저를 공개하고 판매를 시작했다
  • 더 뉴 그랜저는 차세대 인포테인먼트와 글레오 AI 탑재로 SDV 전환의 출발점이 됐다
  • 외관·실내 디자인과 하이브리드 성능·편의사양을 강화해 프리미엄 세단 기준을 재정의했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

윤효준 본부장 "프리미엄 세단 기준 다시 정의"
플레오스 커넥트·글레오 AI 최초 적용…차량 경험 확장
차세대 하이브리드·스마트 비전 루프 등 상품성 강화

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대자동차의 대표 세단 그랜저가 인공지능(AI)과 소프트웨어 중심 자동차(SDV) 기술을 품고 돌아왔다. 40년 가까이 국내 대형 세단 시장의 기준으로 자리 잡아온 그랜저가 이번에는 현대차의 SDV 전환을 알리는 첫 주자로 나선다.

현대차 더 뉴 그랜저. [사진=현대차그룹]

현대차는 14일 '더 뉴 그랜저' 신차 발표회를 열고 본격적인 판매에 돌입했다. 더 뉴 그랜저는 1986년 1세대 출시 이후 국내 고급 세단 시장을 대표해온 그랜저의 부분변경 모델이다. 이번 신차는 내·외장 디자인 변화와 상품성 개선을 넘어 현대차 최초 차세대 인포테인먼트 시스템 '플레오스 커넥트'와 차량용 AI 에이전트 '글레오 AI'를 적용한 것이 특징이다.

윤효준 현대차 국내사업본부장은 환영사에서 "그랜저는 1986년 첫 출시 이후 현대자동차를 대표해 온 모델이자 대한민국 대형 세단 시장의 기준을 만들어온 상징적인 차량"이라며 "오랜 역사를 지녔지만 과거에 머무르지 않는 차, 변치 않는 품격 위에 시대가 요구하는 새로움을 더하는 차가 바로 그랜저"라고 말했다.

윤 본부장은 자동차 시장 변화도 강조했다. 그는 "기술의 중심은 하드웨어를 넘어 소프트웨어로 확장되고 있으며 전동화와 디지털 전환은 자동차와 함께하는 고객 경험 전반을 새롭게 정의하고 있다"며 "현대자동차는 이번 더 뉴 그랜저를 통해 고객이 원하는 프리미엄 세단의 기준이 무엇인지 다시 정의하고자 했다"고 설명했다.

특히 윤 본부장은 더 뉴 그랜저를 현대차 SDV 전환의 출발점으로 규정했다. 그는 "이번 모델은 현대자동차의 SDV 전환을 본격적으로 알리는 중요한 출발점"이라며 "자동차가 단순한 이동 수단을 넘어 고객과 더욱 긴밀하게 연결되는 새로운 경험의 시작이 바로 더 뉴 그랜저에서 시작된다"고 밝혔다.

현대차 더 뉴 그랜저 샤크노즈 형상. [사진=현대차그룹]

외관 디자인은 기존 그랜저의 대형 세단 이미지를 유지하면서 한층 정제된 인상을 구현하는 데 초점이 맞춰졌다. 전면부는 프론트 오버행을 늘려 '샤크 노즈' 형상을 강조했고, 얇고 길어진 심리스 호라이즌 램프와 새롭게 디자인된 메시 패턴 그릴, 넓어진 프론트 범퍼를 적용했다. 측면에는 신규 사이드 리피터와 터빈 블레이드 콘셉트의 20인치 휠을 더해 입체감을 강화했다.

송현 현대차 디자인실장은 "그랜저는 늘 시대가 요구하는 프리미엄의 기준이었으며 좋은 차란 무엇인가를 가장 선명하게 보여주는 모델이었다"며 "이번 더 뉴 그랜저는 단순한 부분변경 모델이 아니라 다음 세대 프리미엄 세단의 기준을 분명히 제시하는 모델"이라고 설명했다.

후면부는 얇아진 리어램프와 상단 가니시에 적용된 턴 시그널 램프를 통해 하이테크 이미지를 강조했다. 신규 외장 컬러인 '아티저널 버건디'는 전통 옻칠에서 영감을 받은 깊이 있는 색감을 구현했다.

현대차 더 뉴 그랜저. [사진=이찬우 기자]

실내는 운전자의 몰입감과 탑승자의 안락함을 동시에 고려했다. 송 실장은 "실내는 'Hands on Wheel, Eyes on Road' 철학을 중심으로 설계했다"며 "손은 핸들에, 시선은 전방에 집중할 수 있도록 직관적인 레이아웃을 구성했다"고 말했다. 이어 "거실과 같은 편안함을 주는 가구에서 영감을 받아 고객이 머무르는 모든 순간에 깊은 안락함을 느낄 수 있도록 했다"고 덧붙였다.

실내 변화의 중심에는 플레오스 커넥트를 적용한 17인치 센터 디스플레이가 있다. 주요 기능은 대형 화면에 통합하고, 자주 사용하는 기능은 하드 키와 조화롭게 배치했다. 현대차는 이를 통해 기술과 디자인, 고객 경험 간 균형을 구현했다는 설명이다.

상품성과 기술 변화도 대폭 이뤄졌다. 한우진 더 뉴 그랜저 개발총괄은 "이번 더 뉴 그랜저 개발 과정에서 가장 중요하게 고민했던 부분은 현대자동차 플래그십 세단에 걸맞은 기술적 가치와 경험을 어떻게 고객에게 제공할 것인가였다"며 "파워트레인부터 실내외 디자인, 안전 및 편의사양까지 전 영역에서 상품성을 대폭 강화했다"고 말했다.

하이브리드 모델에는 승용 모델 최초로 차세대 하이브리드 시스템이 적용됐다. 두 개의 모터를 기반으로 주행 성능과 연비를 모두 개선했으며, 시스템 출력은 230마력 수준으로 강화됐다. 현대차는 연비 역시 기존 대비 개선됐으며 현재 인증 절차가 진행 중이라고 설명했다.

현대차 더 뉴 그랜저. [사진=현대차그룹]

현대차 최초로 적용된 스마트 비전 루프도 눈에 띈다. 기존 파노라마 선루프보다 넓은 개방감을 제공하면서 전기 변색 기술을 통해 햇빛과 열 차단 기능을 구현했다. 전동 에어 벤트는 슬림한 디자인과 전동 풍향 제어를 통해 실내 고급감을 높이고, 스프레드 모드와 커스텀 모드 등 다양한 공조 기능을 제공한다.

편의사양도 강화됐다. 기억 후진 보조 기능(MRA), 확대된 와이드 미러 선바이저, 하이브리드 스테이 모드, 15W 무선 충전 등이 적용됐다. 특히 고객 의견을 반영해 하이브리드 모델에도 리클라이닝 및 컴포트 기능이 포함된 리어 시트를 적용했다. 하이브리드 차량은 2열 하단 배터리 구조로 인해 공간 제약이 있지만, 현대차는 관련 구조를 재설계해 2열 편의성을 높였다.

더 뉴 그랜저의 가장 큰 변화는 인포테인먼트 시스템이다. 박영훈 책임연구원은 "자동차 산업은 이제 하드웨어 중심 경쟁을 넘어 소프트웨어가 사용자 경험을 결정하는 시대로 빠르게 전환되고 있다"며 "플레오스 커넥트는 단순한 디스플레이 변화가 아니라 SDV 시대를 향한 현대자동차의 본격적인 전환을 의미한다"고 말했다.

플레오스 커넥트는 17인치 대형 디스플레이를 중심으로 멀티 윈도우 사용자경험(UX)을 적용했다. 차량 정보와 다양한 편의 기능을 직관적으로 사용할 수 있도록 구성했으며, 슬림 디스플레이와 헤드업 디스플레이를 통해 운전 중 시선 이동을 최소화했다. 하드 키와 소프트 키를 결합한 하이브리드 조작 방식도 적용해 안전성과 사용성을 동시에 확보했다.

현대차 더 뉴 그랜저. [사진=현대차그룹]

커넥트 내비게이션은 풀 온라인 기반으로 작동한다. 운전자는 별도 지도 업데이트를 기다리지 않고 최신 지도와 실시간 교통 정보를 기반으로 경로 안내를 받을 수 있다.

차량용 AI 에이전트 글레오 AI는 자연어 기반 음성 제어를 지원한다. 예를 들어 운전자가 "지금 가는 곳에 주차 가능해?"라고 물으면 차량이 현재 목적지 주변 상황을 분석해 답변하고, "그곳으로 가줘"라고 말하면 바로 길안내를 시작한다. 기존 음성인식처럼 정해진 명령어만 처리하는 것이 아니라 사용자의 의도와 차량 상태, 주행 상황을 함께 고려하는 방식이다.

현대차 더 뉴 그랜저. [사진=이찬우 기자]

개방형 앱 생태계도 마련됐다. 더 뉴 그랜저에는 네이버와 유튜브를 포함한 다양한 앱이 탑재될 예정이며, 향후 서비스와 콘텐츠가 지속적으로 확장될 계획이다. 현대차는 이를 통해 차량이 출고 이후에도 업데이트와 앱 확장을 통해 시간이 지날수록 진화하는 경험을 제공할 수 있을 것으로 보고 있다.

윤효준 본부장은 "프리미엄의 기준 또한 달라지고 있다"며 "고객들은 단순한 성능과 사양을 넘어 디자인과 감성, 그리고 차량을 사용하는 모든 순간에서 프리미엄 가치를 경험하기를 원하고 있다"고 말했다. 더 뉴 그랜저가 40년 헤리티지를 넘어 현대차의 다음 기술 방향을 보여주는 모델로 주목받는 이유다.

chanw@newspim.com

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38년 아시아나 역사 속으로 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 대한항공과 아시아나항공의 통합 작업이 마지막 단계에 들어섰다. 양사는 오는 14일 합병 계약을 체결하고, 오는 12월 17일 '통합 대한항공' 출범을 공식화한다. ◆ 5년 6개월 만에 합병 마침표 대한항공과 아시아나항공은 13일 각각 정기 이사회를 열고 합병계약 체결을 승인했다. 양사 합병 계약 체결은 2020년 11월 17일 대한항공과 아시아나항공의 신주인수계약 체결 이후 5년 6개월여 만이다. 앞서 코로나19 팬데믹에 따른 글로벌 여객 수요 급감으로 아시아나항공의 재무구조와 경쟁력이 약화되자 정부와 채권단은 항공산업 안정화를 위해 총 3조6000억원 규모의 정책자금을 지원했다. 대한항공 B787-10 항공기. [사진=대한항공] 대한항공은 이번 인수·합병 추진 과정에서 아시아나항공의 재무구조 개선과 경영 정상화를 위해 노력했고, 지원받은 공적자금을 전액 상환했다고 설명했다. 대한항공은 통합 항공사 출범을 기반으로 글로벌 항공시장 내 경쟁력을 강화하고 지속 가능한 성장 기반을 마련한다는 계획이다. 이번 합병으로 대한항공은 아시아나항공의 자산과 부채, 권리·의무, 근로자 일체를 승계한다. 합병 후 존속회사는 대한항공이며, 아시아나항공은 소멸한다. 대한항공은 공시를 통해 "합병 및 합병 후 통합 절차(PMI)를 통해 항공기 정비, 지상조업, 기내식 등 운항 인프라의 통합 운영으로 고정비 절감 및 규모의 경제를 실현할 수 있다"고 밝혔다. 이어 "해외 지점 및 영업망의 통합을 통해 중복 관리비용의 절감을 기대할 수 있다"고 설명했다. 합병 비율은 자본시장법령에 따른 기준시가를 바탕으로 대한항공 1 대 아시아나항공 0.2736432로 산정됐다. 이에 따라 대한항공의 자본금은 약 1017억원 증가할 것으로 예상된다. ◆ 안전운항 인가 등 후속 절차 본격화 대한항공은 합병 계약 이후 통합 항공사 운영을 위한 제반 절차에 착수한다. 항공사 안전운항체계의 안정적인 통합에 필요한 운영기준(OpSpecs·Operations Specifications) 변경 인가 등이 대표적이다. 운영기준 변경 인가는 합병 후 존속하는 대한항공의 기존 운항증명(AOC·Air Operator Certificate)을 유지하면서, 아시아나항공이 보유한 항공기와 안전 운항 시스템 전반을 대한항공 운영체계 안으로 통합하기 위한 법적·행정적 절차다. 대한항공은 오는 14일 합병 계약 체결 직후 국토교통부에 합병 인가를 신청한다. 오는 6월 중에는 통합에 따라 변경되는 항공 안전 관련 준수 조건과 제한 사항을 담은 운영기준 변경 인가를 신청할 계획이다. 국내 인허가 절차가 끝나면 해외 항공당국을 대상으로도 운영기준 변경 등 필요한 절차를 순차적으로 진행한다. 조원태 한진그룹 회장. [사진=대한항공] 아시아나항공은 오는 8월께 임시 주주총회를 열고 합병을 결의할 예정이다. 대한항공은 이번 합병이 소규모 합병 요건을 충족하는 만큼 아시아나항공 주주총회와 같은 날 이사회 결의로 주주총회를 갈음할 계획이다. 대한항공은 주주 권익 보호 절차도 병행했다. 대한항공은 "이번 합병이 주주들의 관심이 높은 사안인 만큼 주주 권익 보호 및 개정 상법에 따른 주주충실의무를 준수하기 위해 법무부가 발표한 '기업 조직개편 시 이사의 행위 규범 가이드라인'에서 권고하는 공정성 강화 조치를 충실히 이행했다"고 밝혔다. 대한항공은 자사 ESG위원회가 특별위원회 기능을 수행해 합병 거래 조건의 공정성 등을 별도 심의했다고 설명했다. 또 독립적인 외부 전문가를 통해 합병 가액과 비율의 적정성, 산정 방식의 공정성, 절차의 적정성, 주주 이익 보호 체계를 검증했다. 관련 내용은 증권신고서에 상세히 기재할 예정이다. ◆ 재무 부담 안고 시너지 본격화 대한항공은 재무 측면에서 단기 부담도 언급했다. 아시아나항공이 합병 전 기준 높은 부채비율과 상당 규모의 차입금 및 리스부채를 보유하고 있어 대한항공이 이를 포괄승계하게 되기 때문이다. 대한항공은 "합병 직후 단기적으로 합병 후 존속회사의 부채비율 상승 및 재무레버리지 확대가 불가피할 수 있다"고 밝혔다. 다만 "통합 현금흐름 창출 능력 강화, 중복 비용 절감에 따른 수익성 개선, 확대된 노선 네트워크를 기반으로 한 영업수익 증대를 통해 중장기적으로 재무 안정성이 점진적으로 회복 및 강화될 것으로 기대된다"고 덧붙였다. 대한항공의 아시나아항공 인수 관련 일지. [AI인포그래픽=김정인 기자] 영업 측면에서는 노선 네트워크와 운항 역량 통합이 핵심이다. 대한항공은 이번 합병을 통해 여객 네트워크 통합에 따른 운송 역량 확대와 MRO(항공기 정비·수리·운영) 등 고부가가치 사업 영역으로의 포트폴리오 재편을 추진한다. 대한항공은 "통합 네트워크를 기반으로 한 환승 수요 확대, 글로벌 항공사 동맹 스카이팀(Skyteam) 활용을 통한 코드쉐어 확대, 미주·유럽·동남아 등 핵심 국제선에서의 운항 효율화를 통해 중장기적으로 글로벌 영업 경쟁력이 강화될 것으로 기대된다"고 밝혔다. ◆ 마일리지·서비스 통합도 과제 통합 항공사 출범을 앞두고 안전 운항과 고객 서비스 통합 작업도 속도를 내고 있다. 대한항공은 중복 노선 재배치와 신규 노선 개발을 통해 고객 선택지를 넓히고, 공항 라운지 리뉴얼과 기내식 개편, 공항 터미널 이전 등을 통해 서비스 품질을 높여왔다. 양사 마일리지 통합안은 공정거래위원회 등 관계당국과 협의 중이다. 대한항공은 통합안이 확정되는 대로 고객들에게 안내할 계획이다. 인천 영종도 운북지구에 위치한 제2 엔진 테스트 셀의 모습. [사진=뉴스핌DB] 대한항공은 합병 이후 기존 이원화된 마일리지 프로그램, 지상조업, 기내서비스 운영 체계를 통합해 내부 비효율을 줄이고 원가 절감과 서비스 품질 향상을 추진할 계획이다. 안전 운항을 위한 선제 투자도 진행 중이다. 대한항공은 통합 후 늘어나는 기단과 노선, 인력에 대비해 서울 강서구 본사 종합통제센터(OCC), 객실훈련센터, 항공의료센터를 리모델링하고 업무 시스템을 정비했다. 통합 항공사 출범 직후 운항상 혼란을 줄이기 위해 양사 운항승무원 훈련 프로그램도 표준화했다. 엔진 테스트 셀(ETC), 신 엔진 정비 공장, 인천국제공항 인근 정비 격납고 등 대규모 항공기 정비 시설도 확장하거나 새로 짓고 있다. 대한항공은 통합 항공사 출범으로 국가 항공산업 경쟁력 보존, 인천국제공항 허브 기능 강화, 글로벌 항공 네트워크 확대 등의 효과를 기대하고 있다. 합병 기일은 오는 12월 16일이다. 통합 대한항공은 합병 이튿날인 12월 17일 출범한다. 이에 따라 아시아나항공 브랜드는 출범 38년 만에 역사 속으로 사라지게 된다. kji01@newspim.com 2026-05-13 17:38
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조국, 평택을 유세 중 이마 부상 [서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 경기 평택을 국회의원 재선거에 출마하는 조국 조국혁신당 대표가 유세 도중 이마를 문에 부딪치는 사고로 눈 부위에 멍이 들었지만, 예정된 일정을 이어가겠다는 뜻을 밝혔다. 조 대표는 13일 페이스북을 통해 "어제 일정 중 이마를 문에 세게 부딪히는 작은 사고가 났다"며 "자고 일어나니 눈두덩이가 붓고 멍이 들었다"고 했다. 경기 평택을 국회의원 재선거에 출마하는 조국 조국혁신당 대표가 유세 도중 이마를 문에 부딪치는 사고로 눈 부위에 멍이 들었다고 13일 밝혔다. [사진=조국 페이스북] 조 대표는 이날 오전 MBC 라디오 프로그램 '김종배의 시선집중' 인터뷰를 마친 뒤 자신이 거주 중인 평택 안중의 병원을 찾아 치료를 받았다고 했다. 그러면서 "주사도 맞고 약도 받았다"며 "의사, 간호사 선생님들의 환대와 내원하신 주민들의 응원에 감사했다"고 했다. 이어 동네 카페를 찾은 사실도 전하며 "소염제가 조금 독할 수 있으니 뭐라도 먹고 약을 먹으라는 당부를 들었다"고 설명했다. 그러면서 "내부가 마치 도서관 또는 화랑 같다"며 "조용히 독서하기 좋지만 저는 독서할 여유가 없다"고 했다. 조 대표는 이후 추가로 올린 글에서 문재인 정부 청와대 출신 인사들이 선거사무소를 찾았다고 밝혔다. 그는 "문재인 정부 청와대에서 근무했던 실장, 수석, 비서관님들이 선거사무소로 오셨다"며 "오른쪽 눈에 멍이 든 걸 보시고 놀라셨지만 '액땜'했다고 격려해주셨다"고 했다. 또 "거리에서 뵙는 시민들도 깜짝 놀라신다"며 "관리를 잘못한 점 죄송하다"고 적었다. 이어 "멍이 완전히 사라지는 데는 2~3일 걸릴 것 같다"면서도 "멍든 눈으로도 뚜벅이는 계속된다"고 강조했다. chogiza@newspim.com 2026-05-13 14:28

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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