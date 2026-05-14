[6·3 지선] 서울시장 선거 D-20…오세훈 vs 정원오 '감사의 정원·폭행 전과' 공방 가열

오세훈 "소상공인 정책에 '역대 최대' 3조 투입"

'약자와의 동행' 시즌2 공약도…지원 대상 등 확대

정원오, 서울 3도심→5도심 개편…강북횡단선 재추진

"2031년까지 민간·공공주택 36만호 공급" 공약 발표

정원오, 오차범위 이상 오세훈 앞서…격차는 소폭 하락

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 오는 6·3 지방선거가 20일 앞으로 다가온 가운데 오세훈 국민의힘 서울시장 후보와 정원오 더불어민주당 서울시장 후보의 기싸움이 치열하다. 양 후보는 부동산, 소상공인 정책 등을 발표하는 동시에 막판 네거티브 공세에 나섰다. 오 후보 측은 정 후보의 폭행 전과와 관련해, 정 후보 측은 감사의 정원 준공에 대해 앞다퉈 지적하고 있다.

정원오 더불어민주당 서울시장 후보(왼쪽)와 오세훈 국민의힘 서울시장 후보 [사진=뉴스핌DB]

14일 양 캠프에 따르면 오 후보 측은 전날 소상공인 정책에 역대 최대 수준인 3조원을 투입하겠다는 공약을 발표했다.

소상공인 정책자금 총 융자 규모를 2조4200억원→3조원으로 확대하고, 자영업자 전용 마이너스 통장인 '자영업자 안심통장'에 5000억원을 투입한다. 고금리에서 저금리 대출로 갈아탈 수 있는 '희망동행자금(3000억원 규모)'는 만기를 늘려준다.

오 후보는 서울시의 대표 복지 정책 중 하나인 '약자와의 동행'을 확대한 '시즌2' 공약도 내놨다. '디딤돌소득 2.0'을 통해 중위소득 100% 이하 가구 중 가족돌봄청년·저소득 한부모·발달장애아동 가정 등을 대상으로 2년간 월 80~110만원의 소득을 지원한다. 교육 사다리 정책인 '서울런' 역시 소득 하위 70% 이하 초중고생으로 늘린다.



정 후보는 서울의 3도심(종로·강남·여의도) 체계에 청량리·왕십리 및 신촌·홍대 등 2곳을 추가해 '5도심' 체계로 바꾸겠다는 공약을 앞세웠다. 청량리·왕십리는 수도권광역급행철도(GTX)와 광역철도가 합쳐진 동북권 핵심 교통·업무 거점으로, 신촌·홍대는 대학 인재, 청년 문화와 콘텐츠가 밀집한 서북권 혁신도심으로 키운다. 강북횡단선도 재추진한다.

2031년까지 민간·공공주택 36만호 이상 주택을 공급하겠다는 '서울 주거 3136+ 착착 포트폴리오'도 공개했다. ▲2031년까지 정비사업으로만 30만호 이상 착공 ▲신축 매입임대 5만호 공급 ▲노후 영구임대주택단지 재건축을 통해 1만호 추가 등이 골자다.

◆ 폭행 전과 진실공방 vs 감사의 정원 논란 '팽팽'

양측의 네거티브 전쟁도 거세지고 있다. 특히 김재섭 국민의힘 의원은 정 후보의 30여년 전 폭행 전과가 '여종업원과 외박하려다 거절당하자 폭행한 것'이라고 꼬집기도 했다.

정원오 더불어민주당 서울시장 후보 [사진=뉴스핌DB]

정 후보의 폭력행위등처벌에관한법률위반 및 공무집행방해 혐의에 대한 판결문에 따르면 정 후보는 양천구청장 비서관 시절인 1995년 10월 서울 양천구 소재 카페에서 술을 마시다 국회의원 비서관의 주먹과 발로 피해자의 얼굴 등을 때려 약 2주 간의 상해를 가했다. 경찰관이 피해자 신고로 출동해 체포를 시도하자 경찰관도 폭행했다. 이에 1996년 7월 서울지법 남부지원은 정 후보에게 벌금 300만원을 선고했다.

이 사건에 대해 정 후보는 5·18 민주화운동에 대한 인식 차이로 다툼이 있었다고 해명했으나, 김 의원은 거짓말이라고 주장했다. 폭행 사건 9일 뒤인 1995년 10월 양천구의회 임시회 본회의 자료에 따르면 '술자리에서 카페 주인에게 여종업원과의 외박을 강요하고 이를 거절하는 주인을 협박했다'고 기재됐다는 것이다.

정 후보 측은 '사건 직후 언론에서 6·27 선거와 5·18 관련자 처벌문제를 놓고 말다툼을 벌이다 피해자에게 폭행했다고 보도했다'라는 취지로 해명했다. 다만 지난 13일 오전 국회 소통관에서 기자회견을 마치고 나온 정 후보는 기자들이 이 문제에 대해 질문하자 답변을 회피했다.

정 후보 측은 최근 준공식을 가진 감사의 정원에 대해 '선거 전 졸속 추진'이라고 비판을 쏟아냈다.

감사의 정원은 6·25전쟁 참전국과 참전용사에 대한 감사 의미를 담은 공간으로, 6·25전쟁 참전 23개국을 상징하는 조형물 등으로 이뤄졌다. 그렇지만 일각에서 이 돌기둥이 '받들어총'을 형상화한다고 비판했다. 광화문 광장에 군부의 상징과 같은 조형물은 부적절하다는 취지다.

오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 감사의 정원 준공식에 참석한 모습. [사진=뉴스핌DB]

행정절차가 적절하게 이뤄지지 않아 제재받기도 했다. 국토교통부는 지난 3월 감사의 정원이 지상과 지하 시설 모두에서 행정절차를 이행하지 않았다며 공사 중지를 명령했고, 서울시는 행정절차를 모두 이행한 후에야 공사를 재개할 수 있었다.

준공식이 있었던 12일 정 후보는 "감사의 정원은 200억원이 넘는 시민의 세금이 투자가 됐고, 그간 원래 취지가 많이 훼손됐다. 또 절차까지도 무시하고 위반했던 경우도 있다"라며 "그러면서도 이렇게 선거 전에 졸속으로 추진하고 헌신까지 하겠다고 한 것을 보면 참전국에 대한 감사의 의도가 아니라 선거용이었다는 것을 스스로 드러낸 일"이라고 꼬집었다.

한편 여론조사에 따르면 오차범위 밖으로 정 후보가 오 후보를 앞서고 있다. 다만 이는 이전 여론조사에 비해 격차 줄어든 수준이다.

뉴스1이 한국갤럽에 의뢰해 지난 9~10일 서울 거주 성인 802명을 대상으로 선거 여론조사를 시행한 결과, 정원오 후보가 46%로 오세훈 후보(38%)를 오차범위(±3.5%p) 밖인 8%p차로 앞질렀다. (응답률 11.9%, 표본오차 95% 신뢰수준 ±3.5%p, 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조)

100wins@newspim.com