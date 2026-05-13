안산시, 상반기 화학물질 안전관리자 교육 실시

AI 핵심 요약beta
- 안산시가 12일 단원구청에서 유해화학물질 안전관리자 교육을 실시했다.
- 150여 명이 참석해 화학사고 사례와 대응 요령을 배웠다.
- 교육으로 안전관리 전문성을 높이고 사고 예방을 강화했다.
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[안산=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안산시는 지난 12일 단원구청 단원홀에서 관내 유해화학물질 취급사업장의 안전관리자를 대상으로 '2026년 상반기 화학물질 안전관리자 교육'을 실시했다고 13일 밝혔다.
시에 따르면 이번 교육은 화학사고 예방의 핵심 역할을 하는 안전관리자의 전문성을 높이고 사업장별 위험 요소 점검을 강화해 안전관리 사각지대를 줄이기 위해 마련됐다.
이날 교육에는 관내 유해화학물질 취급사업장 안전관리자 150여 명이 참석했다. 강의는 김소영 시흥화학재난합동방재센터장이 맡아 ▲최근 화학사고 주요 사례 및 발생 시 대응 요령▲화학물질관리법 주요 개정사항▲유해화학물질 취급사업장 지도·점검 관련 규정 등을 중심으로 진행됐다.
특히 실제 화학사고 사례를 바탕으로 초기 대응의 중요성과 사업장 내 안전관리 체계 구축 방안 등을 공유하며 참석자들의 이해도를 높였다.
이범열 환경녹지국장은 "화학사고는 철저한 사전 점검과 법령 준수로 충분히 예방할 수 있는 만큼 사업장 스스로 주체적인 안전관리 의식을 갖는 것이 중요하다"며 "앞으로도 지속적인 교육과 관리를 통해 화학사고 없는 안전한 안산시를 만드는 데 힘쓰겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com