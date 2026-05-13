안민석 후보, 보건의료단체들과 합동 정책협약 "교육청과 보건의료단체 협력"

AI 핵심 요약beta
- 안민석 후보가 12일 보건의료단체들과 아동·청소년 건강보장 정책협약을 체결했다.
- 교육청과 단체가 학생 건강 지원을 위해 협력하며 구강건강 보장 등을 제안했다.
- 교육·건강 통합 접근을 강조하고 아동·청소년건강위원회를 구성할 예정이다.
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"학교와 지역사회 벽을 허무는 '벽깨기'로 학생 건강권 지키겠다
[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 안민석 후보는 지난 12일 경기도 주요 보건의료단체들과 아동·청소년 건강보장 정책협약을 체결했다고 13일 전했다. 이날 협약은 교육청과 보건의료단체가 협력해 학생들의 건강을 지원하려는 취지에서 이뤄졌다.
협약식에는 경기도치과의사회, 경기도한의사회, 경기도약사회 등 총 9개 보건의료단체가 참여했다. 이들은 학생 구강건강 보장, 학교 주치의 사업 확대, 약물 오남용 예방교육 등 다양한 이니셔티브를 제안했다.
협약식에서 안 후보는 교육과 건강·복지·돌봄을 통합적으로 접근해야 한다고 강조하며 "학교는 학생들에게 필요한 다양한 지원을 제공해야 한다"고 말했다. 그는 "보건의료단체와 교육청이 협력해 학생들의 건강권을 보장할 것"이라고 덧붙였다.
또한 그는 지역사회와의 연계를 통해 아이들에게 필요한 정책을 체계적으로 마련할 수 있음을 강조하며, 지속적인 협력체계 구축 방안을 예고했다. 경기도 보건의료단체와 함께하는 '경기도 아동·청소년건강위원회'도 구성할 예정이다.
beignn@newspim.com